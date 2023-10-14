Франческо Тревизани (итал. Francesco Trevisani) — итальянский художник, работавший в эпоху позднего барокко, живописец и рисовальщик академического направления римской школы. Его настоящее имя — Барбьери. Прозвание «Тревизани» он получил по месту происхождения семьи из города Тревизо (Венето).
Родился 9 апреля 1656, Каподистрия — умер 30 июля 1746, Рим.
Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.