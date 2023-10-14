Франческо Тревизани (итал. Francesco Trevisani) — итальянский художник, работавший в эпоху позднего барокко, живописец и рисовальщик академического направления римской школы. Его настоящее имя — Барбьери. Прозвание «Тревизани» он получил по месту происхождения семьи из города Тревизо (Венето).

Родился 9 апреля 1656, Каподистрия — умер 30 июля 1746, Рим.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

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