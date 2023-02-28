«Сделай собачку знаменитой» или спецпроект конкурса «Равноденствие»

В конце 2022 года АртМосковия завершила проведение конкурса фотографий и художественных работ «Равноденствие». Его итогом стал календарь на 2023 год – специальный фотопроект «Сделай собачку знаменитой» от дизайнера одежды для животных Динары Садековой @dinysyam и продюсера Пелагеи Стефогло @pelageyastefoglo.

«Все участники безумно счастливы. У каждого сейчас прекрасный календарь с лучшим фото из проектов на 2023 год красуется дома», – говорит Динара Садекова и приглашает к участию в новых творческих инициативах. – «Друзья, вы тоже можете принять участие в наших эксклюзивных проектах со своими любимчиками-питомцами. И даже если у вас нет питомца, мы предоставим для съёмок наших любимчиков-моделей, которые уже полюбились множественной публике. Оставляйте заявку в Директ (в аккаунте Динары Садековой - прим. ред.), мы добавим вас в наш душевный и тёплый чат. Впереди очень много интересного. Приоткрою завесу ближайших планов: Fashion Show “Mega Dogs” готовится покорить лучшие подиумы страны и зарубежья. Готовы покорять подиумы со своими питомцами вместе с нами? Добро пожаловать в нашу дружную, активную семью, в которой каждый питомец может стать Звездой!»

Кстати, в проекте принял участие и профессиональный актёр кино Александр Недорезов. Александр известен зрителю по фильмам «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016), «Потапов и Люся» (2018), «Аванпост» (2019) и сериалам «Серебряный бор» (2017), «Гадалка» (2018-2021), «БУМЕРанг» (2021) и др.

Ниже мы публикуем фотографии участниц конкурса и короткие видеообращения:

Дизайнер одежды для животных Динара Садекова

Модель Рамилия Хайбуллина и Несу Свет из Мира Мечты (вл. Н. Сереенко, питомник «Из Мира Мечты»)

Модель Татьяна Майская и Русская цветная болонка Созвездие Дианы Еловая Шишка

Модель Елена Ложкина и Руская псовая Борзая Лунная Радуга Революция

Модель Светлана Бебейская и чихуахуа Цезарь и Гера

Модель Лолита Белодедова и Джессика, Джек Рассел терьер

Модель Ксения Бебейская и Бруно Марс, порода Ориентальная короткошерстная

В работе над спецпроектом принимали участие: дизайнер одежды для животных Динара Садекова #sdr_petwear @dinysam +79858605324; гримёр Инга Богорская @inga_bogorskaya_makeupartist; стилист Эллина Кузнецова @ellina_moscow; фотографы Акоп Арсенян @ak.ars, Александр Халявин @alexanderprofoto, Евгений Кободько @eugen_kobodko; продюсер Пелагея Стефогло @pelageyastefoglo.

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