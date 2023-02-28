ART TEAM — 2023 объявляет о старте конкурса проектов

На образовательной платформе ART TEAM стартовал третий сезон всероссийского конкурса для авторов проектов в сфере креативных индустрий.

Конкурс проводится АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» в партнерстве с АНО «Креативная экономика», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тема этого года - креативное продюсирование. Креативный продюсер - специалист, который создает и воплощает идеи, так или иначе он присутствует в каждой креативной индустрии.

«В этом сезоне наш конкурс поможет решить комплексную задачу - подготовить проект от идеи до реализации. У всех участников будет отличная возможность воплотить свою идею в жизнь - они смогут упаковать идею в проект, научатся применять различные инструменты для формирования команды, плана работ, продвижения, масштабирования. Своими знаниями с участниками поделятся ведущие эксперты креативных индустрий», – говорит руководитель проекта ART TEAM, Президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Шумова.

Проекты можно будет подать в 14 номинациях, среди них: дизайн, искусство, IT, музыка, мода, образование, новые медиа, архитектура и урбанистика и другие.

В конкурсе могут принять участие авторы, чьи проекты находятся в стадии разработки, молодые специалисты, которые только ищут пути воплощения идеи, и студенты. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Для участия достаточно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, заполнить форму заявки и прикрепить к ней необходимые материалы.

Конкурс продлится до 17 марта 2023 и будет проходить в 3 этапа:

регистрация новых участников;

образовательная часть, состоящая из 14 видео-лекций;

оформление заявки с проектом.

Имена 60 финалистов будут объявлены до 16 апреля 2023. Прошедшие отбор примут участие в очных образовательных курсах в г. Москве, а также смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и представителям органов власти регионов РФ.

Специально к третьему сезону ART TEAM, на портале проекта подготовлен образовательный сериал - 14 видео в формате интервью с экспертами из креативных отраслей. Герои рассказывают о создании проектов в своей сфере от идеи до продукта, делятся опытом работы, дают советы, как войти в индустрию и начать работать. Взгляд на каждый рынок изнутри, честные ответы, практические советы, невероятно ценный опыт из первых рук. Сериал доступен для просмотра для всех зарегистрированных пользователей.

«Мы много работаем с регионами и видим талантливую и творческую молодежь по всей стране. Мы наблюдаем, как стремительно развиваются технологии, новые форматы распространения контента. Поэтому очень важно вовлекать в эти процессы молодых специалистов и выпускников ВУЗов. Зачастую им не хватает работающих практик, советов наставников, историй успеха, которые бы помогли реализовать свою идею и поверить в себя. Проект ART TEAM как раз дает эти инструменты. Мы приглашаем к участию авторов проектов изо всех уголков России», – рассказывает директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

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