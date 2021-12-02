Успешно завершился 2-й китайско-российский международный конкурс стилистов Stylist King 2021

В 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а развитие российско-китайских отношений достигло беспрецедентно высокого уровня. В этой связи 25 октября 2021 года в Пекине состоялась официальная церемония закрытия Международного конкурса стилистов 11-го Пекинского конкурса навыков в сфере коммерческих услуг, организованного совместно Пекинским муниципальным бюро торговли, Пекинским муниципальным бюро кадров и социального обеспечения, Пекинской федерацией профсоюзов, Пекинской женской федерацией и Пекинским муниципальным комитетом коммунистов и 2-ого китайско-российского международного конкурса стилистов Stylist King 2021.

По итогам успешно проведенного первого этапа конкурса была получена масса восторженных откликов участников, в связи с чем было принято решение провести конкурс повторна. В этом году в конкурсе приняли участие молодые люди из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Шэньяна, Юньнани, Гуйчжоу, Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Мурманска, Самары и многих других городов, были и зарубежные участники Минска и Дубай.

Конкурс продолжался порядка трех месяцев и по итогам оценок строгого жюри из Китая и России было выбрано 100 «международных координаторов моды», 1 золотой финалист, 2 серебряных и 3 бронзовых победителя. Десять лучших стилистов мужской одежды, десять лучших стилистов женской одежды, самые коммерчески успешные стилисты. Особенно стоит отметить призовой фонд: первый приз – золотая награда в размере 200 000 рублей, 100 изделий из хлопка Icebeer, 100 футболок различных брендов и подарочные купоны на общую стоимость 1,5 миллиона рублей на скидку у различных брендов. Кроме этого, 100 «международных координаторов моды» будут приглашены стать официальными партнерами модных брендов Пекина (призы предоставлены брендами-партнерами ICEbear, CITY CLASS, TIGER FORCE, ROWAN TREE и LUISSANTE).

Не смотря на то, что пандемия коронавируса оказала сильное влияние на мировую экономику, объем торговли между Китаем и Россией вырос вопреки тенденции. В первом полугодии этого года объем двусторонней торговли достиг 409 млрд юаней, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в области торговли текстилем и одеждой китайский экспорт текстиля и одежды в Россию увеличился почти в 6 раз за десять лет с 2000 по 2020 год.

Тема конкурса «Симбиоз — теплая история осени и зимы» — это активный негосударственный ответ на дружбу между Китаем и Россией и построение симбиотической платформы взаимовыгодного сотрудничества. Конкурсанты из Китая и России путем инновационного подбора осенней и зимней одежды пяти ведущих китайских международных брендов CITY CLASS, ICEbear, LUISSANTE, ROWAN TREE, TIGER FORCE для достижения «симбиоза» китайского и российского стилей одежды и «симбиоз» рынка. «С одной стороны, это расширит присутствие китайских компаний на местном рынке и поможет брендам выйти за границу; с другой стороны, конкуренция также предоставит молодым китайским и российским игрокам возможность продемонстрировать свои таланты и связь с рынком.

Среди российских участников золотую медаль получила Ромашова София (Самара), серебро — Тулай Елена (Гродно, Беларусь), Давыдов Андрей (Одинцово, Московская область), бронзовые призёры — Арина Ракова (Иваново), Дана Тихонова (Красногорск, Московская область), Алина Тюмерекова (Абакан, Республика Хакасия), золотые, серебряные и бронзовые призеры китайской части конкурса — Ма Сюань, Ван Цифэн и Чжэн Юйчэн.

«Я очень люблю сферу фэшн. Я благодарна организаторам и госпоже Ма Шуан за то, что они собрали вместе так много творческих людей из двух стран и дали нашей молодежи платформу и возможности, чтобы продемонстрировать свои творения. Я также надеюсь, что после конкурса у меня будет возможность приехать в Китай и узнать о развитии индустрии торговли и услуг в Китае», – отметила после подведения итогов обладательница золотой медали София.

8 сентября оргкомитет конкурса был приглашен на 10-й Петербургский газовый форум, в рамках которого состоялось закрытие 2-ого международного конкурса стилистов Stylist King 2021. В церемонии приняли участие студенты из Петербургского экономического университета и других институтов и провели показательное шоу: «Симбиоз — теплая осень и зимняя история», где продемонстрировали изделия пяти китайских брендов, интерпретируя главную идею конкурса: «симбиоз стилей, симбиоз рынка, симбиоз возможностей». Это мероприятие наглядно демонстрирует теплоту, взаимовыручку и дружбу между Китаем и Россией.

Госпожа Ма Шуан, куратор конкурса, отметила: «Окончание конкурса — это не окончание, а новое начало. Как Центр услуг развития международной торговли Пекин-Москва, учрежденный Пекинским муниципальным торговым бюро, мы готовы выступить в качестве промоутера и создать платформу для выражения китайско-российской дружбы и содействия эффективной связи между модой и рынком», – отметила куратор конкурса госпожа Ма Шуан.

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