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Москва

Секретный гость раскрыт: на «Поле Фолка» ждут сенсацию

By: T1

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Александр Богатырёв директор усадьбы Мураново, Тина Кузнецова Zventa Svetana, Антон Бабичев и Анастасия Шишкина - организаторы фестиваля "Поле Фолка". Фото: пресс-служба фестиваля "Поле Фолка"

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Секретный гость раскрыт: на «Поле Фолка» ждут сенсацию

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В московском Клубе Алексея Козлова состоялась пресс-конференция, посвященная музыкально-этнографическому фестивалю «Поле Фолка». Мероприятие, которое обещает стать главным событием лета для ценителей этники и качественной музыки, пройдет 1 и 2 августа в живописной усадьбе Мураново. Организаторы не только раскрыли детали программы, но и сняли завесу тайны с главного сюрприза этого года.

Усадьба готова: травы скошены, клещей не будет

Директор музея-заповедника Мураново Александр Богатырёв лично заверил журналистов, что площадка полностью подготовлена к приему гостей. Особое внимание уделили полю для кемпинга: трава там тщательно выкошена, что гарантирует комфортный отдых без насекомых. Организаторы подчеркивают: они сделают всё, чтобы атмосфера старинной усадьбы идеально сочеталась с современными музыкальными экспериментами.

Звездные коллаборации и новые имена

Одной из самых интригующих новостей стало анонсирование совместного проекта Тины Кузнецовой (Zventa Sventana) и известной телеведущей Тутты Ларсен. Девушки готовят специальную программу эксклюзивно для гостей «Поле Фолка». Также организатор фестиваля Анастасия Шишкина представила публике еще одного участника — группу Sumorota, которая дополнит и без того звездный состав.

Тайный гость оказался гением балалайки

Главный сюрприз пресс-конференции ждал всех в финале. Организаторы наконец раскрыли имя «Секретного гостя», интриговавшее публику несколько месяцев. Им стал Алексей Архиповский — виртуоз, которого мировая пресса окрестила «Джими Хендриксом русской балалайки». Музыкант, выступавший на лучших сценах планеты, включая Большой Кремлевский дворец и Великую Китайскую стену перед десятитысячной аудиторией, докажет зрителям, что балалайка — это инструмент безграничных возможностей.

Именно Архиповский станет хедлайнером и закроет фестиваль. Такой выбор не случаен: «Поле Фолка» стремится показать, что традиционная культура не застывает в прошлом, а живет, дышит и обретает новые современные смыслы. Организаторы уже сейчас называют его выступление будущей сенсацией лета.

Полный состав и фольклорный хоровод

Фестиваль собирает уникальный ансамбль исполнителей. В программе заявлены: Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко, ансамбль «Комонь», проект «Этносфера», группы «ВИДЕОИГРЫ» и Sumorota, а также трио Kle2Go. Особую атмосферу создадут Марыся Меньшикова вместе с детским ансамблем «Душегрея» — они обещают закружить всех гостей в залихватском хороводе. Ведущей всех концертов станет неутомимая Тутта Ларсен.

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