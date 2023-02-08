Секреты написания настоящих хитов раскрыли в программе «Хорошие песни» на ТВЦ

Почему песню «Любэ» «Выйду в поле с конем» считают народной, а «Потолок ледяной, дверь скрипучая» слушатели полюбили далеко не сразу? О чем на самом деле любимая всеми композиция «Лаванда» Софии Ротару?

Об этом и другом ведущие программы «Хорошие песни» канала ТВ Центр Александр Михайлов и Элеонора Филина поговорят в новом выпуске, который выйдет в эфир 10 февраля в 23.00.

Тема программы – «Как рождается хит». Гостями станут такие известные и признанные авторы, как Александр Шаганов, Эдуард Ханок, Екатерина Семёнова и Михаил Шабров. Шаганов написал не одну сотню песен для разных артистов, но, пожалуй, больше всего известны и любимы его песни для группы «Любэ», созданные совместно с Игорем Матвиенко. Сам автор исполнит в эфире композицию «Ребята с нашего двора», а ведущий Александр Михайлов споет «Там, за туманами».

- В этой композиции такая мощь, такие красивые образы, связанные с океаном! А ведь я был рыбаком два года, и для меня это близко, - признается Михайлов. – Вообще, если поэт находит своего композитора, это такое счастье. Это как актер, который находит своего режиссера – ни с чем не сравнимое ощущение. И хочется постоянно плыть и плыть за ним в этот океан…

На вопрос что же главное в хите, Шаганов отвечает, что это хорошие слова, хорошая песенная поэзия, и что один из признаков шлягера – когда композицию подхватывают в застолье, когда создается иллюзия, что это народная песня. Именно так произошло с песней «Выйду ночью в поле с конем», которую многие люди стали считать народным творчеством.

Композитор Эдуард Ханок в свою очередь отметил, что одинаково важны и слова, и музыка. А также поделился историей песни «Потолок ледяной, дверь скрипучая» в исполнении Эдуарда Хиля. Оказывается, зрители приняли и полюбили ее далеко не сразу… Удивил зрителей и автор слов к песне «Лаванда, горная лаванда» Михаил Шабров – он рассказал историю рождения хита и признался, о чем же на самом деле эта песня.

Готовятся к эфиру и другие выпуски, посвященные песням Окуджавы, а также - «Песни Сибири» и «Песни Белой гвардии».

В подготовке программы о песнях Булата Окуджавы заочно участвовала и его вдова Ольга Владимировна. «Я звонила ей и просила разрешения на съемки, озвучила песни, которые выбрала, и она дала добро, - говорит Элеонора Филина. - Даже подсказала артистов, которых можно пригласить. Эти исполнители спели его песни как-то по своему, раскрыли с новой стороны». В эфире выпуска прозвучат: «Нам нужна одна победа» в исполнении Светланы Сургановой и Валерия Тхая, «Моцарт» в исполнении Алексея Колгана, «Виноградная косточка» и «После дождичка небеса просторные» в исполнении ведущих, «Песенка о пехоте» и «Пиратская лирическая» в исполнении Жанны Бичевской и Геннадия Пономарёва и другие. Кстати, Жанна Бичевская, ставшая уже постоянным гостем «Хороших песен», приложила руку к созданию темы «Песни Белой гвардии». А «Песни Сибири» появятся на экране благодаря Александру Михайлову, который вырос в этих краях.

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