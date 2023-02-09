«Мольба» – звёздный дуэт Любови Успенской и ее дочери PACHA TATI представил новую проникновенную песню

8 февраля состоялась долгожданная премьера новой песни «королевы русского шансона» Любови Успенской и ее талантливой дочери Татьяны Плаксиной, более известной под псевдонимом PACHA TATI.
О предстоящем событии сообщали сами артисты в своих социальных сетях. «Ждём эту шикарную песню», «Смотрится трогательно. Отличная новость!», «Вы — большие труженицы! Ждём с нетерпением», — подписчики тогда не поскупились на добрые слова.
И вот она — совместная работа под громким названием «Мольба», которая находит отклик в сердце каждого и никого не оставляет равнодушным. Сложно поверить, но соавторами композиции также стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написавшая текст песни, музыкальный продюсер и композитор Брендон Стоун, а также выдающаяся пианистка Марал Якшиева.
«Мольба» — настоящее откровение двух сильных женщин, которые прошли через многие испытания в своей жизни. Пронзительное исполнение, потрясающая музыка и глубокий смысл — все это производит на слушателя большое впечатление и буквально берет за душу.
Молитва — у каждого она своя: тихий шёпот или крик, что есть силы. Главное — молить, не теряя надежды. И верить.
Любовь Успенская — широко известная и любимая соотечественниками певица, многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года» и по совместительству продюсер своей дочери Татьяны, известной как PACHA TATI, которая подаёт большие надежды в индустрии поп-музыки: недавно девушка презентовала свой первый сингл, а также необычный видеоклип.
«Мольба» — поистине сильный трек. Не удивительно, что он собрал много положительных отзывов в сети, ведь каждому из нас есть, что Ему сказать.
Слушайте новинку на всех музыкальных площадках страны.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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