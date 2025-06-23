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Секреты сцены «Алых парусов-2025»

editor
By editor
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секреты сцены алых парусов
Фото © пресс-служба Пятого канала

Сцена в форме окон, работа артистов на земле и воздухе, яркая мультимедийная графика, особенное освещение, пиротехнические эффекты и вода. Организаторы раскрыли секреты сцены праздника выпускников «Алые паруса-2025».

В этом году конструкция сцены будет напоминать гигантские окна.

Станислав Романовский, оператор-постановщик концертной части праздника «Алые паруса-2025»:

— Открытые окна – очень интересное предложение художников. В их пространстве как раз и будут происходить сценические постановки. Сейчас мы обсуждаем вопросы реализации планов, чтобы концерт выглядел эффектно.

Сценическое пространство будет разделено на три зоны – одну основную и две боковые. Они будут создавать единый архитектурный образ. Через правую створку гигантского окна зрители увидят здание Главного штаба, которое в этом году также войдет в оформление сценического пространства. Левая створка – экраны. Визуальная составляющая будет построена на видеографике. Площадь всех мультимедийных экранов сцены составит около 1 000 квадратных метров.

Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса-2025»:

— Мы всегда стараемся гармонично вписаться в архитектурный образ Дворцовой площади. Потому сцена должна сохранять каноны ансамбля и украшать его. Конструкция сцены для нас в этом году — новый вызов, будет много интересных инженерных решений.

В концертной программе примут участие более сотни артистов, при этом они будут работать как на самой сцене, так в воздухе и в воде.

Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концертной программы праздника «Алые паруса-2025»

— Наша основная задача – вдохновить вчерашних школьников на новые свершение, и, конечно, мы работаем в связке с основной повесткой государства. Учитываем национальные ценности, посыл текущего времени. Главную тему предстоящего праздника и раскроют постановочные номера концертной части. 

Полетный реквизит, масштабные декорации, свето- и пиротехнические эффекты. Водные объекты станут отличительной чертой концертной части праздника.

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