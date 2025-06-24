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ДомойСанкт-ПетербургВыставку «Кабинет редкостей. Мужские собрания. Женские увлечения» представили в Санкт-Петербурге

Выставку «Кабинет редкостей. Мужские собрания. Женские увлечения» представили в Санкт-Петербурге

editor
By editor
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открытие выставки кабинет редкостей в галерее Амбар Буржуа

В петербургской галерее «Амбар Буржуа» с размахом прошла презентация экспозиции «Кабинет редкостей. Мужские собрания. Женские увлечения». Проект изучает своеобразное взаимодействие между тягой мужчин к коллекционированию и умением женщин выбирать изящные вещи.

Выставка показывает, что собирательство – это не просто хобби, а важный диалог с прошлым. Фарфор, представленный на выставке, является символом этой связи. Он несёт отпечатки времени, меняет свою стоимость и требует утончённого вкуса, чтобы стать признанным культурным символом. На экспозиции классические работы Императорского Фарфорового Завода соседствуют с творениями современных художников, создавая неповторимую атмосферу камерного пространства, напоминающего кунсткамеру личных историй.

Куратор Ксения Бандорина подчёркивает, что коллекция отражает индивидуальность каждого собирателя: «Мы приглашаем зрителей в сокровенный мир, где каждый предмет – это ключ к пониманию мотивов собирания прекрасного».

«Мне всегда приятно посещать эту галерею, здесь особенная атмосфера и прекрасный коллектив, поэтому находиться здесь очень приятно. Для петербуржца Ленинградский фарфоровый завод и его изделия – это больше, чем просто продукция; это настоящий культурный код, который, кажется, передаётся нам с рождения. Работать с императорским ленинградским фарфором – это значит прикасаться к истории и традициям, и для меня это всегда было важно. Когда Ксения предложила мне участвовать в этой выставке, где представлены работы молодых дизайнеров, которым ещё предстоит стать мастерами, чьи творения, возможно, будут пользоваться спросом на мировых аукционах, я воспринял это как серьёзную задачу. Этот опыт оказался по-настоящему вдохновляющим и значимым», – поделился известный коллекционер и куратор Павел Абрамов.

Дизайнеры экспозиции, Елена Сазонова и Алиса Лукович, оформили пространство, где каждое произведение искусства рассказывает свою историю и даёт возможность зрителю окунуться в мир редких и уникальных собраний.

кабинет редкостей - выставка

Выставка «Кабинет редкостей» открыта для посещения в течение месяца, предоставляя всем желающим возможность узнать больше о мире коллекционирования и его влиянии на культуру и личные истории людей.

Редакция выражает благодарность проекту «РЕМЕСЛО+ДИЗАЙН» и лично Антонине Дороговой за возможность ознакомиться с этим замечательным событием.

Фото: Дмитрий КИСЕЛЕВ / ТЕХНОСУВЕРЕН

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