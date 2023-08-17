«Секса не будет»: премьера провокационного трека от дуэта PALATOFF и Тани Герман

Как известно, лучшая защита — это нападение: 18 августа горячий дуэт российских исполнителей PALATOFF и Тани Герман поделился историей о том, что бывает, когда мужчина берет на вооружение любимую женскую фразу: «Секса не будет» — именно так и называется новая совместная работа артистов.

Несмотря на эффектную внешность и пышные формы знойной дивы, герой песни не спешит терять голову от красоты и добиваться девушку всеми силами: вместо этого он первым использует супер-прием и сразу становится объектом ее вожделения, провоцируя красотку на самые активные и решительные действия, а не наоборот, как это обычно бывает в самом начале романтических отношений (и не только в начале).

И вот перед слушателем разворачиваются страсти похлеще сюжета мексиканских сериалов: дикие прерии и целый вихрь ярких эмоций. Девушка пускает в дело свое огненное лассо, чтобы укротить строптивого жеребца и получить от него всё, что она хочет. Но в ответ она все равно слышит лишь: «Секса не будет». Чем же в итоге закончится этот оживленный спор между героями — узнаете, когда послушаете этот новый запоминающийся трек:

«Не буду усыпать лепестками роз,

Это не проймет твою глыбу льда.

Где-то там в груди — это не моё.

Бегать за тобой — так себе line up.

—Будет!

—Не будет.

—Будет!

—Не будет.

—Ах!

—Будет!

—Не будет.

—Будет!

—Секса не будет, да!»

PALATOFF — творческий псевдоним Сергея Палатова — музыканта и сонграйтера, продюсера и предпринимателя в сфере IT. Этот проект — новое имя в российском шоу-бизнесе и артист, отличающийся брутальным стилем, мощной подачей голоса и искренним исполнением авторских песен на самые актуальные для общества темы.

Долгое время Сергей писал тексты «в стол» и создавал классную музыку, радуя близких. Но по настоянию окружения талантливый автор решил всерьез заняться музыкальной карьерой, чтобы поделиться своим творчеством с широкой аудиторией. Артист даже оборудовал собственную студию, где он работает над созданием своих композиций. Слушателям уже известны некоторые работы PALATOFF — трек «Приседай», на который было снято множество роликов в соцсетях, а также песня «Бриллиант», которая даже попала в ротацию радио.

Таня Герман — российская певица, обладающая неповторимым стилем, необыкновенной артистичностью и широким диапазоном голоса. Талантливая исполнительница работает с различными музыкальными жанрами — от зажигательного диско до R’n’B. Среди наиболее известных работ артистки — треки «Коса», «Свяжи», «Клевая», «Монополия», «Я и ты» и другие.

Новый трек PALATOFF и Тани Герман «Секса не будет» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.

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