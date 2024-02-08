Курьеры: Первый сериал про курьеров и курьерскую службу с калейдоскопом ярких историй

Главные роли в комедии «с доставкой» исполнили Владислав Тирон, Милана Бру, Амаду Мамадаков, Ольга Погодина, Константин Крюков и Роман Маякин. Режиссер-постановщик — Илья Максимов. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

20-летний Гоша (Владислав Тирон), родившийся в обеспеченной московской семье, «просиживает» штаны на 4 курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Однажды он заявляет матери, что бросает медицинский и будет поступать в киношколу. Мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. В результате, взрослая жизнь обрушивается на вчерашнего подростка: ему нужно, как минимум, найти жилье и заработать хоть какие-то деньги на пропитание.



Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен. Но постепенно Гоша начинает меняться, хотя все время попадает в нелепые и смешные ситуации. Именно среди курьеров Гоша находит настоящих друзей и свою большую любовь. А тут еще Гоша узнает, что его отец, которого он считал погибшим, жив, знаменит, и ничего пока не знает о сыне, работающем теперь простым курьером.



Комедия о взрослении «Курьеры» – это калейдоскоп ярких историй, каждая из которых по-своему раскрывает трудности профессии доставщика. И хотя в сериале много юмора, его создатели не смеются над своими героями, а предлагают всем нам через добрую улыбку посмотреть на себя со стороны.

Производство кинокомпании «Пиманов и партнеры» при поддержке АНО «ИРИ». Режиссер — Илья Максимов, известный по проектам «Мать моего сына» (2022), «Проводник» (2018), сериалам «Случайный кадр» (2019), «Пятая стража» (2013-2016). Сценарист — Сергей Калужанов, его проекты «Мерзлая земля» (2023) и «Мажор» (2014–...) стали народными хитами. Главные роли в комедии играют Влад Тирон («Фандорин. Азазель»), Милана Бру («Я делаю шаг»), Амаду Мамадаков («Дикая»), Давид Сократян («Трудные подростки») и Роман Маякин («Сергий против нечисти»)



Алексей Пиманов, генеральный продюсер:

«Редко так бывает, что появляется идея, открывающая неограниченные возможности и перед авторами сценария, и перед всей съемочной группой. «Курьеры» как раз из таких. Они проходят и проезжают мимо нас каждый день, а мы ведь даже не задумываемся, что за этой униформой скрывается ЧЕЛОВЕК. Со своими радостями и печалями, устремлениями и комплексами. Мы видим их, но и они видят нас, со всеми вытекающими… Про это и наше кино. История написана чудесная. Легкая и веселая. Отличный актерский состав. Очень хороший сплав молодости и опыта: Влад Тирон, Милана Бру, Амаду Мамадаков, Ольга Погодина, Константин Крюков, Роман Маякин, Валентин Смирнитский. Уверен, зрителю с этим кино будет уютно и хорошо. В наши странные времена это очень важно».

Влад Тирон, актер:

«”Курьеры” – это отчасти моя личная история. У меня была похожая ситуация, я на самом деле работал курьером – и мне есть, что рассказать об этом. К тому же, с актерской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют. В начале сериала у моего героя Гоши есть иллюзии, что самостоятельная жизнь – это просто, и что все дается легко. Но постепенно иллюзии разрушаются, и у него появляются признаки зрелой личности – Гоша начинает прислушиваться к себе и доверять своему сердцу».

Ольга Погодина, генеральный продюсер, актриса:

«Так получилось, что я привела на проект сценариста Сергея Калужанова и режиссера Илью Максимова. Играть даже в мыслях не было, но они придумали невероятно оригинальный образ и предложили сыграть! Моя героиня – удивительный пример, какой мамой можно быть для взрослого сына: молодой, полной энергии, со своей интересной жизнью. Таких женщин редко показывают в современном кино. Что касается профессии курьеров — это опасная и тяжелая физически работа. Мало того, что приходится целыми днями таскать на себе килограммы еды, так еще и постоянно встречаться с незнакомцами. Курьеры заслуживают большего внимания. С художественной точки зрения, меня завораживает эта работа, объединяющая судьбы огромного количества людей воедино. Курьеры становятся свидетелями многих жизненных историй, которые в другой ситуации им бы не открылись».

Илья Максимов, режиссер:

«В этой истории меня привлекла тема в сюжете, напоминающая трёх мушкетёров, яркие молодые артисты и прекрасная предновогодняя Москва. Яркие краски характеров и теплые отношения главных героев, уверен, помогут сериалу стать интересным семейным шоу».