Съемки сериала «На дне» способствуют сохранению культурного наследия в Нижнем Новгороде

Cтартовали съёмки комедийного сериала «На дне» для онлайн-кинотеатра PREMIER. Основной локацией для съемок был выбран один из домов Заповедного квартала, который охраняется как объект культурного наследия в Нижнем Новгороде.

В основе сюжета комедийного сериала «На дне» лежит история борьбы жильцов дома против нечестного застройщика. История в сериале очень похожа на реальную историю борьбы и спасения Заповедного квартала. Съемка сериала в старинном городском доме в квартале церкви Трех Святителей, примечательной части старого города с деревянной застройкой, показывает важность и нужность работы градозащитников, а также актуальность данной проблемы для Нижнего Новгорода.

Режиссер Борис Казанцев и съемочная команда родом из Нижнего Новгорода. Они не понаслышке знают, с какими проблемами сталкиваются жители города.

Свой выбор режиссер Борис Казанцев объясняет так:

«Дом Заповедного квартала подходит для жизни героев глубиной внутреннего пространства. Большие проходы во все комнаты позволяют нам выстраивать привлекательную композицию кадра. Внешне дом выглядит аккуратно и компактно, хотя внутри очень много места».

Сюжет сериала «На дне» строится вокруг квартирного вопроса, но в его новом прочтении, близком жителям каждого города России. Невысокий, милый парень Степа 28-ми лет вышел из тюрьмы по УДО, мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако у судьбы другие планы. Неожиданно умирает его бабушка и оставляет в наследство комнату в Нижнем Новгороде. Комната находится в коммуналке старинном доме, который хотят снести ради нового ТЦ. Неожиданно для себя Степа становится борцом за права жильцов и погружается в жизнь района и города.

В главных ролях: Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина, Василий Бабаев и другие.

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