Премьер фантастического детектива «Крио» в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере фантастического детектива «Крио». Главные роли в нем исполнили Майкл Флинн, Курт Дуссетт, Джиллиан Петри и Морган Гюнтер. Полнометражный дебют Барретта Бергина будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 3 июня.

Главные герои фильма — пятеро ученых, которые долго время пребывали в криогенном сне. Однажды они пробуждаются и пребывают в шоковом состоянии, не понимая, сколько времени прошло и почему все они оказались заперты в неизвестном подземном помещении. Выбравшись из своих капсул, подопытные ученые начинают изучать окружающее замкнутое пространство. Постепенно они понимают, что являются объектами в эксперименте, но каковы его цели и задачи, так и не ясно.

Нивелируя физические последствия длительной заморозки, ученые ловят себя на еще одной важной детали — они не помнят, при каких обстоятельствах оказались в капсулах. К ним возвращается лишь память о знаниях и специализации каждого из героев. Все они — техники и ученые, которые отвечают за конкретное направление. Позднее появляется Создатель — таинственный человек, который и стоит за всей этой операцией. С каждым часом в замкнутом пространстве обстановка накаляется: ученые подозревают, что среди них есть убийца-предатель, который и виноват в сложившейся обстановке.

Это увлекательная фантастика, исследующая темы научных исследований и человеческого страха, который довольно быстро дает о себе знать, когда персонажи находятся в замкнутом пространстве. Стилистически авторы вдохновлялись классикой жанра вроде «Пилы» и «Куба», где герои раскрываются по ходу ужесточения окружающей обстановки и «прохождения игры». Это насыщенное событиями кино, несмотря на минимизированную локацию одного подземного помещения. Авторы грамотно удерживают интригу до самого финала, что не позволяет зрителям расслабиться. У каждого предмета в кадре особая роль в сюжете картины.

«Крио» — полнометражный дебют режиссера Барретта Бергина. Роли в проекте исполнили Майкл Флинн («Йеллоустоун»), Курт Дуссетт («Морская полиция: Спецотдел»), Джиллиан Петри («Мозаика»), Морган Гюнтер («Книга мормонов»), Мэйсон Д. Дэвис («Ветреная река») и Эмили Мари Палмер («Американская история ужасов»). Над сценариями работали сам Барретт Бергин и Мэйсон Д. Дэвис.

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