«Женщина в состоянии развода»: премьера сериала с Артемом Ткаченко, Марией Машковой и Анной Котовой-Дерябиной в главных ролях

«Женщина в состоянии развода» — ироничная и теплая история о поколении 30-летних. К ним принадлежит главная героиня, Никифорова Вера Петровна. Она — молодой специалист, врач-стоматолог, ее муж Сергей — популярный писатель. Год назад они развелись, причиной тому стали многочисленные измены супруга. Брачная лодка пошла ко дну, теперь каждый из супругов должен идти своим путем. Вера проводит год, пытаясь жить в свое удовольствие. Девушка считает, что имеет на это полное право — она молода, красива, умна и, помимо прочего, ни от кого не зависит в плане финансов. Со времени развода в ее голове укоренилась мысль, что брак переоценен, и ничего лучше, чем быть самой по себе (на пару с котом) и представить нельзя. Всё меняется после планового посещения гинеколога: оказывается, из-за проблем со здоровьем Вера может лишиться возможности родить ребенка. Если героиня хочет когда-нибудь стать матерью, стоит сократить «когда-нибудь» до «как можно быстрее». Планы на вольную жизнь Веры в одно мгновение сменяются идеей найти подходящего мужчину, от которого ей захотелось бы иметь детей. Времени на раздумья нет, настало время действовать! Женская физиология подгоняет Веру сделать определенный выбор.

Роли в проекте исполнили популярные российские актеры: Данила Якушев («Звоните ДиКаприо», «Триггер»), Мария Машкова («МакМафия»), Евгений Антропов («Доктор Лиза»), Артем Ткаченко («Клиника счастья», «Струны»), Анна Котова-Дерябина («Фемида видит», «Полицейский с Рублевки»), Максим Лагашкин («257 причин, чтобы жить», «Синдром жизни»), Евгения Туркова («Выжить после», «Отмена всех ограничений»), Анастасия Акатова («Физрук», «Жуки»), Александр Мартынов («Горюнов», «Отрыв»), Даниил Эйдлин («Оптимисты»).

Проект «Женщина в состоянии развода» исследует такие темы, как жизнь после развода, плюсы и минусы материнства. Не обходят стороной и тему межличностных отношений поколения 30-летних. С одной стороны, это давно повзрослевшие мужчины и женщины, состоявшиеся как молодые специалисты в разных областях. С другой стороны, и Вера, и мужчины, окружающие ее, периодически ведут себя как откровенные дети, не желающие брать ответственность как за себя, так и за других людей. Сериал детально разбирает и социальное давление на женщин, оказавшихся в положении главной героини. На Веру давят и коллеги на работе, и медицинские работники, и даже родная мама.

Одним из режиссеров проекта стала Ольга Сафронова, для нее это сериальный дебют. За сюжет отвечает Анастасия Кузнецова — сценаристка таких проектов как «Чики» и «Иванько».

Мария Машкова, актриса:

– Это было прекрасное лето в Ярославле, дебют для трех участников проекта — сценаристки Насти Кузнецовой, режиссера Ольги Сафроновой и оператора Якова Башта. Я играю одинокую девушку со сложным характером. Вера — стоматолог, которой очень хочет любви и ребёнка. Ее подгоняют медицинские обстоятельства, из-за которых Вере нужно как можно скорее стать матерью, если она вообще планирует ей становиться. Хотелось выглядеть в кадре профессионально, поэтому я попросила найти стоматолога: мы пришли в клинику, в которой все снимали, и там я училась. Моей подопытной согласилась стать наша сценаристка Настя Кузнецова, на ней я и тренировалась как стоматолог.

Артем Ткаченко, актер:

– Мой герой в сериале «Женщина в состоянии развода» пытается завоевать сердце Веры, которую играет Мария Машкова. После развода она все еще не доверяет мужчинам, но моему герою удается понемногу растопить этот лед. Однако им предстоит решить главное противоречие их отношений: она отчаянно хочет ребенка, а он – чайлдфри.

Ольга Сафронова, режиссер:

– Нам хотелось, чтобы зрители могли узнать себя в героине. Старались копнуть поглубже, концентрироваться не столько на фабуле, сколько на внутренних переживаниях Веры. В сериале будут даже ее сны, в которых мы представили ее внутренний голос — голос женщины в состоянии нарастающего нервного срыва. Это история о девушках «чуть за 30», которые посмотрят сериал и, надеюсь, скажут: «Как же я ее понимаю… Мне тоже хочется любви, мартини и на дискотеку, а не вот это все». Это больше про внутренние страхи наши (женские и мужские), а не просто про череду поиска партнера. Мы старались понять, в чем кроется причина одиночества многих успешных и состоявшихся 30-летних.

Мария Смирнова, директор по контенту МТС Медиа/KION:

– «Женщина в состоянии развода» – идеальный летний проект для наших зрителей: обаятельный сериал про героев, за перипетиями отношений которых интересно следить. Летом зрители традиционно предпочитают яркие и легкие истории, которые можно посмотреть в компании. Это ненавязчивый сериал, наполненный остроумными шутками. Уверена, что проект обязательно полюбится аудитории.

Сериал «Женщина в состоянии развода» состоит из 8 серий, которые будут выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 9 июня.

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