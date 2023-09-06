«Семья или карьера: как не выбирать»: Опыт мамы 17 детей Валентины Красниковой

Валентина Красникова - мама 17 детей, общественный деятель, автор книг и тренингов для женщин, тренер по тайм-менеджменту, эксперт федеральных каналов.

– Что такое успех?

– Если взять любую книгу, то нам говорят – выбери приоритет и работай только над ним. Но так не работает. Успех начинается с рутины. Когда ты умеешь преодолевать трудности, систематизировать, оптимизировать рутину, только тогда ты сможешь приумножить свой успех и масштабировать его.

В любом успехе есть часть рутины. Об этом никто не говорит. А я начинаю с рутины. Я говорю: «Девочки, давайте просто будем делать обычные вещи, но качать при этом характер».

Например, мы моем раковину. Все моют раковину, все моют посуду. Даже если в посудомойке, не важно. Если ты будешь делать это как рутину, ты возненавидишь всех. У тебя разрастется гигантский синдром жертвы, потому что я работаю, а они нет.

Мы всегда должны надстроить какой-то смысл. Делай то, что должна, тогда, когда должна. Это значит, что я не просто мою раковину. Я понимаю, мне не хочется ее мыть, я хочу отложить это до завтра. Но это - не продуктивно, потому что завтра все равно придется ее мыть. Я понимаю, что она будет засохшая, жирная и в итоге будет еще хуже. Завтра у тебя будет ещё больше оправдания откладывать задачу ещё дальше.

Но задачи нельзя откладывать дальше. Их надо делать сейчас. Делай то, что должна, тогда, когда должна. Это качество надо в себе тренировать.

Мы качаем характер на обычной рутине. И в итоге получаем характер, который поведет дальше к достижению целей, при этом у тебя дома порядок. Мы бонусом получаем то, что все рутины, которые мы ненавидим (а мы все их ненавидим периодически), упорядочены.

– Может ли женщина совмещать карьеру и семью?

– Можно сидеть в декрете и деградировать, а можно в том же декрете развиваться. Дети всегда тебя двигают.

Секрета в одно предложение нет. Магии не существует. Это кропотливая, ежедневная работа по выстраиванию своей личной системы. У нас у всех разные условия. У каждой из нас разный запрос, график работы, количество детей, возможности, в том числе материальные. Кто-то действительно может нанять клининг, кто-то может кухарку нанять, а кто-то должен сделать всё своими ручками. Как это делала я.

Если брать основное, то отваливается всё лишнее. Ты выстраиваешь приоритеты. Всё успеть невозможно, но ты должна успевать главное. Что для тебя главное, надо понять.

И здесь совершаются ключевые ошибки. Нас всегда уносит в дисбаланс. Мы выбираем карьеру, жертвуя материнством. Или, наоборот, жертвуем карьерой, развитием, личностным ростом ради семьи и детей. Я же мать.

И те, и те крайности не позволительны. В долгосрочной перспективе и то, и другое приведет тебя к катастрофе.

– Главное – баланс и приоритизация.

– Это твой выбор: сначала дети, затем карьера, либо сначала карьера, потом дети. Другой вопрос, что риски возрастают, когда в 45 лет хочешь родить. Я считаю, что ребёнок должен быть зачат в здоровом теле. Он же тоже имеет права. Для этого и создан институт брака, чтобы женщине не пришлось жертвовать, чтобы она имела роскошь быть матерью, кто-то должен её обеспечивать. Это идеальная модель. Но для этого и мужа нужно выбирать правильно.

– Какие риски воспитания детей в 21 веке?

– Родитель всегда должен воспитывать с позиции взрослого. Что только мы сейчас не слышим: стань ему другом, главное это его эмоции, нельзя ничего запрещать и т.п.

Во всем важен баланс. У ребенка должен быть и характер, и душа, и целеустремленность, и деловые качества.

Родительство 21 века, очень сильно мешает ребенку воспитывать в себе целеустремлённость. Мы имеем поколение детей, которые совершенно не имеют опыта побед и базы под ногами, где бы он сказал: «Я смог». За него всегда все делали, приносили на блюдечке с голубой каемочкой. Он ещё даже не захотел, а ему уже все дали.

Мы все время хотим детям что-то компенсировать. Не надо переносить на ребенка свои проблемы, детские переживания и думать за него. Ребенка надо воспитывать ответственно, четко и понятно. Дайте ему опыт побед, опыт преодоления, создавайте для него сложности. Это - настоящее родительское искусство.

Например: мама пришла с работы, торопится, ей надо быстро сварить, убрать, форму постирать. Ребёнок в три, четыре года хочет помогать. Он говорит: «Мама, я с тобой».

Но мама не может себе этого позволить, потому что обучение требует времени. И самой ей быстрее сделать. Она раздраженная, она не в ресурсе.

Вот так и убивается инициатива. Ребенок хочет, готов помогать и учиться, но это не воспринимается всерьез: порежешься, разольешь, не сможешь, упадешь. Главное, что ребенок проявил инициативу! Не важно сколько ему сейчас лет - три, четыре, пять, двенадцать, пятнадцать. Просто ущерб от инициативы разный. Если трехлетка просто разбил кружку, то двенадцатилетка может, например, взорвать котел или пробурить стену, или вынести дверь, потому что он что-то там хотел наладить. Ущерб ложится на родителей. И в итоге – лучше ничего не делай. Так опыта побед нет.

Мой подход в воспитании целеполагания и целеустремленности: я могу, я смогу, я смог. Начните, разберитесь, поверьте, что ваш ребёнок может. Скажите ему об этом. Создайте у него фундамент для того, чтобы он верил в себя. Детей нужно вдохновлять. Но вдохновлять как? Вдохновлять на действия, на инициативу. Это самое ценное. А потом мы имеет с отбитыми руками, мозгами подростка, который говорит: «А зачем? У меня всё равно ничего не получится». Потому что у него нет этого опорного фундамента – я смог.

Также теперь, мы сталкиваемся с рисками 21 века. Забота на уровне государства, когда ничего нельзя. Моя мама рассказывает своим внукам: «Я в 12 лет ходила 12 км в школу пешком». Попробуй сейчас отправить ребёнка? Родителей осудят за то, что одного на маршрутке отпустили.

Раньше мы все слышали дома – будь хорошей, учись хорошо, воровать плохо, не пей, не кури. Приходили в школу, нам говорили то же самое. Включали телевизор, там то же самое. Я смотрела кино – и там было тоже самое. В этой системе только родители могли быть слабым звеном и испортить ребенка (например, маргиналы, пьяницы и т.п.). Весь государственный аппарат помогал укреплять родительские принципы. Все мы двигались в одном направлении. Общественное пространство помогало родителям.

А сейчас ты один на один. Если у тебя есть ценности, если у тебя есть принципы и ты хочешь эти принципы детям донести, то тебе приходится воевать со всем миром. Потому что дети зайдут в интернет, ты им говоришь – это плохо, это опасно. А там им говорят – это круто, это надо, давай.

Риски стали выше. Родителям непозволительна некомпетентность. Сам по себе ребёнок не вырастет. Сейчас не та ситуация, ребенок находится в другой экосистеме, где его хотят использовать.

Самый главный риск 21 века – это неимоверная притягательность зла.

– Высшее образование и успех. Абсолютная закономерность?

– Есть разные подходы. Одно дело, когда ребёнок говорит: Я не хочу ничего делать. Кормите меня. Другое дело, когда ребёнок понимает неэффективность существующего образования. Он же поэтому не хочет идти учиться. Я, например, добиваюсь у своих детей такого подхода.

У меня разноплановые дети. Я стараюсь выстраивать стратегию максимально эффективно для каждого из них, с учетом уровня академических возможностей. И второй момент для мальчиков, например, кого выпускают технические вузы? Кабинетных работников. У нас ещё было образование, которое давало какую-то практику и было привязано к производству.

А сейчас студенты иногда теряют 5 лет, приходят на работу и учатся заново.

Поэтому мы говорим об эффективности. Если ваши дети уже в 14-15 лет понимают, что надо как можно раньше начинать работать, то надо показать им возможные стратегии. Не всегда успех начинается с высшего образования. Главное, чтобы ребенок видел свои перспективы и выстроил путь, по которому он будет идти. Но это должна быть его цель, его желание, а не навязанное родителями мнение.

– Кто в семье главный?



– У нас патриархат. Я послушная жена. Я с огромным уважением отношусь к своему мужу и отдаю ему главенство. Женщину невозможно заставить слушаться и уважать мужа. Это мой выбор. Это не то, что он пришёл, стукнул по столу и я зауважала его. Нет, это мой выбор.

Брак - это всегда партнерство и баланс. Мы, как пазлы дополняем друг друга.

– Как Вы стали мамой 17 детей?

– Это не случилось за один день. Эта история длиною более 10 лет. Дети по-разному приходили к нам в семью и сейчас мы с мужем понимаем – это действительно наше предназначение.

У нас было двое детей: одному было три года, второму два года. Я была беременна Аришкой. Мы попали в инфекционку. В инфекционке был маленький двухмесячный ребенок, подкидыш. Мы начали за ним ухаживать, поняли, что это наш.

Новый год, всех выписали, а нас нет. Люди часто думают за что такое наказание?

А оказалось, что там нас ждал наш сын. И когда мы начали оформлять документы, узнали, что у него есть еще и двухлетняя сестренка. И вот так из двух детей за три месяца у меня случилось пять до трех лет. Сейчас мы с мужем вспоминаем и смеемся. Это был 2004 год. Мы были молоды, это первые наши дети. Дальше были невероятные истории появления других детей. Мы никогда не планировали, наши дети находили нас сами. И это всегда была любовь с первого взгляда.

Что я всегда говорю нашим детям: «Как я вам благодарна!». На самом деле уникальность нашей семьи в наших детях. Как они друг друга принимают, как они друг друга любят, поддерживают! Они очень дружные. Мы всегда говорим: «Дети вы такие хорошие. Мы просто с папой не смогли вас испортить».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.