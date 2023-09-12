Инна СУМИНА: В своих работах вижу связь с музыкой, особенно с джазовыми композициями

Московская художница Инна Сумина раскрывает аллегорический смысл своей живописи. Основным объектом в ее творчестве выступают цветы. Работы наполнены не только цветом и формой, но несут аромат и музыку в своем исполнении.

– Инна, расскажите, что подтолкнуло вас стать живописцем? Ведь у вас была не творческая профессия?

– Ответ неожиданный и простой одновременно. Мечта! Не каждый найдет в себе смелость делать то, что нравится и то, что по душе. Более 10 лет я делала то, что должна. У меня это отлично получалось. Я шла вперед по карьерной лестнице, добросовестно исполняя обязанности в сфере логистики. Но будучи в декрете, после рождения дочки, я взяла паузу от работы в «традиционном» понимании, мне удалось прислушаться к себе, понять, какая деятельность действительно могла бы доставлять мне радость и приносить доход одновременно. Звучит, как мечта, правда?

Несмотря на то, что рисую со школьных лет (закончила художественную школу, училась в Британской Высшей Школе дизайна), мысль стать художником не была очевидной. Конечно, были страхи, которые всегда сопровождают первый шаг в неизвестность. Но я сказала себе: другие могут, а почему я не смогу?! И начала свой путь свободного художника, уйдя с постоянной работы. Чему радуюсь каждый день. Ведь этот выбор позволил найти мне баланс между работой и личной жизнью.

– В ваших работах цветы и основным героем выступает Ирис. А были ли у вас желание или возможно опыт писать образы людей? Как пришли к этому жанру?

– Действительно, мое творчество строится вокруг образов цветов, в основном это ирисы. И это не случайно. Для меня ирис - своего рода символ начала: у меня день рождения в июне, и каждый мой личный год ассоциируется с появлением этого цветка в нашем саду. Цветы – это ассоциации с событиями в жизни. Именно цветы сопровождают важные для нас даты, остаются в воспоминаниях ароматом и текстурой.

А вот с людьми не все так просто. Я чувствую, чтобы изобразить человека, нужно хорошо его знать. Поэтому пока я ограничиваюсь автопортретами, портретами дочки и своей мамы. Но вместе с этим, для меня работы с образами людей – это всегда про действие. Я считаю, что в них больше динамики, движения. В то время как изображение цветка – это жизнь в моменте, ведь красота цветка так мимолетна. Изображая цветы, я размышляю о быстротечности времени, анализирую скоротечность жизни, провожу параллель между жизнью человека и стадиям роста растения (буйное цветение – медленное увядание). Думаю, стоит задуматься над тем, чтобы совместить образы цветов и людей. Пусть это будет одной из целей на ближайший год.

– Ваши работы находятся в подборках популярных зарубежных онлайн арт-маркетов. Инна, расскажите, как в новых реалиях изменился арт рынок? Есть ли сложности с отправкой работ?

– Отвечу так: я всегда стараюсь находить в сложностях новые возможности. Не секрет, что отправка предметов искусства заграницу чуть более года назад стала для российских художников если не невозможной, то очень непростой. Помимо технической части (моменты с оплатой, логистика, продвижение в соц сетях), есть ещё и элемент доверия иностранного покупателя российскому художнику. Наше искусство ценится заграницей, но иногда иностранцу проще купить то, что быстрее доставят.

Некоторые двери закрылись – это я про возможность сотрудничать с частью иностранных онлайн галерей, но открылись другие. И для меня это действительно стало импульсом к действию. Изначально я ориентировалась именно на международного зрителя, но в итоге нашла отклик у наших покупателей.

– Инна, ваша живопись наполнена поэзией и ароматом. Если бы вас попросили обозначить автора стихов и аромат парфюмерии, кого бы вы выбрали и почему?

– О, как приятно и неожиданно слышать. Честно говоря, именно с поэзией я свои работы не ассоциирую. Скорее, я вижу связь с музыкой. Особенно это касается реалистичных работ с крупными цветами – мне кажется, джазовые композиции могли бы идеально их дополнять. Абстрактные же картины более динамичны, здесь может подойти что-то более энергичное. Вообще я люблю латиноамериканскую музыку и часто работаю именно под такие композиции.

А вот аромат, который сопровождает мои картины – это тот непередаваемый густой и одновременно легкий запах разных трав и полевых цветов, который не услышишь в Москве. Именно за ним нужно ехать многие километры, чтобы вдохнуть полной грудью.

– Вы участник общероссийских групповых выставок и ярмарок. Есть ли у вас мечта открыть персональную выставку? Поделитесь планами на будущий год.

– Наверное, этот вопрос самый непростой. Я люблю планировать, так я чувствую себя в безопасности. Однако с художественными планами я менее решительна.

Конечно же, персональная выставка есть в мечтах, и для этого нужно много трудиться. Также помимо Российских выставок я планирую принять участие в международных. Я создаю коллекцию картин, планирую новую серию и конечно слежу за трендами на артрынке. В первую очередь нужно завоевать интерес зрителя или коллекционера, поэтому впереди много работы и по продвижению себя как автора, и в написании картин. Обязательно поделюсь успехом с вами в новой статье.

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