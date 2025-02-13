Семья коллекционера передала около 150 реликвий в фонды Красногорского филиала Музея Победы

Фонды Красногорского филиала Музея Победы пополнили порядка 150 ценных музейных предметов. Эти реликвии были собраны коллекционером Анатолием Львовичем Золотым (11.11.1932 – 29.10.2022) и переданы в дар музею его женой Ниной Алексеевной Золотой.

«Анатолий Золотой родился в Харькове, получил в Москве высшее техническое образование и степень кандидата технических наук, работал в одном из московских НИИ старшим научным сотрудником. Он всегда интересовался историей нашей страны, особенно военной историей первой половины XX века. Анатолий Львович коллекционировал газеты, журналы, открытки, почтовые марки, книги, документы, фронтовые письма, предметы фронтового быта этого периода. Его особой любовью и вниманием пользовались старинные механические устройства: часы, проигрыватели, радиоприемники, музыкальные шкатулки советского и немецкого производства, которые он приобретал и приводил в рабочее состояние. Он считал, что техника должна работать! Так формировалась на протяжении долгих лет его коллекция, которую он завещал нашему музею», – поделилась директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Среди значимых поступлений – советские грампластинки с оркестровой музыкой 1930-1965 годов, австрийский ламповый радиоприемник «Kapsch», трофейный патефон «Odeon Orator», немецкая пишущая машинка «Erikа Naumаnn 5 TAB» с русским алфавитом в деревянном футляре. В дар были переданы экземпляры печатной периодики 1940-х годов – выпуски советских газет «Комсомольская правда», «Правда», «Труд», «Московский большевик». Отдельного внимания заслуживает выпуск «Правды» № 173, вышедший на третий день войны – 24 июня 1941 года, с заголовками: «Дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!», «За Родину, за Сталина – вперед!», «Каждый наш мотор – удар по врагу».

Коллекция филиала Музея Победы пополнилась художественными открытками, выпущенными во время Второй мировой войны в СССР. Например, советские художественные почтовые карточки с репродукциями работ советского художника-фронтовика Ивана Васильевича Титкова «Без матери» с изображением босой девочки на ступенях разрушенного дома и «На огневой позиции» с эпизодами военного боя. Филателистический комплекс из архива Анатолия Золотого представлен памятными марками из серий «Великая Отечественная война», «Герои Советского Союза», «Маршалы СССР» и «Партизаны – герои Великой Отечественной войны». Подобные марки выпускались в годовщину военного события или юбилея героя. В дар также передали открытки и марки Германии, США, Испании, Польши.

В фонды Красногорского филиала Музея Победы поступил и памятный для самого коллекционера документ – благодарность пионеру Анатолию Золотому за активное участие в жизни отряда, дружины и отличное поведение, полученная им в пионерском лагере «Артек» 3 июля 1941 года. Эта смена была последней перед страшной войной. «Смена в Артеке началась 20 июня, на тот момент в лагере отдыхало более двух тысяч детей. В первые же дни войны многих из них удалось отправить по домам. Но некоторым ехать было некуда – в их родных краях уже шли бои. Триста детей были вывезены в эвакуацию на Алтай – 7750 километров, больше года в пути. Несмотря на все трудности, до конечного пункта – Белокурихи – добрались все. Так началась самая долгая в истории лагеря смена, продлившаяся 1301 день до 12 января 1945 года», – поделилась Светлана Любенкова.

Предметы будут экспонироваться в рамках выставочных проектов Красногорского филиала Музея Победы, с ними сможет ознакомиться широкая аудитория.