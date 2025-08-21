VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Режиссер Сергей Урсуляк посетил Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

война и мир - сергей урсуляк в михайловском
Фото © пресс-служба Госудаственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Известный российский режиссёр Сергей Урсуляк и члены его творческой группы побывали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с рабочим визитом. Как рассказали нашему изданию в Пушкинском Заповеднике, гости отсмотрели музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», а также «Пушкинскую деревню» в поисках пространств для съёмок отдельных сцен «Войны и мира». Этот проект будет претворять в жизнь киностудии «Москино» по заказу федерального канала «Россия 1» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Москвы.

Начало основных съёмок запланировано на 2026 год, добавили в «Михайловском», отметив, что «…уже можно предположить, какие эпизоды эпопеи будут отсняты в Пушкинском Заповеднике».

