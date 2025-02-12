Вера в искусство

Молодая монахиня из Вязьмы борется за сохранение уникальной школы лицевого и золотного шитья.

Мать Агния (в миру Мария Цепко) приехала на Смоленщину в начале 2000-х годов. Будучи послушницей Шамординской Казанской Амвросиевской женской пустыни, она в возрасте 13 лет начала обучаться традиционной русской технике лицевого и золотного шитья, известной с XI века, и создавать свои первые миниатюрные образы, панагии, складни и медальоны, размеры которых зачастую не превышали нескольких сантиметров.

В 1997 году Агния вышила Тихвинскую икону Божией Матери, которая была подарена Святейшему Патриарху Алексию II. В 2001 году эта икона была представлена на выставке в Историческом музее Москвы в составе личной коллекции Патриарха. После этого Алексий II благословил 16-ти летнюю послушницу возрождать лицевое и золотное шитьё в России.

Однако на пути возрождения древнего русского искусства Агния не встретила большого одобрения. В Стефано-Махрищском монастыре Владимирской области, где она приняла иноческий постриг, должна была открыться первая в России школа лицевого и золотного шитья. Но вместо поддержки в этом богоугодном начинании Агния получила направление в далёкую Вяземскую епархию – и это после того, как её вышитый миниатюрный образ святого князя Владимира был подарен недавно избранному Президенту России Владимиру Путину.

– По рекомендации художника-ювелира Владимира Савича я получила приглашение принять участие в четвёртой Московской выставке «Русское Чудо», открывшейся 19 декабря 2001 года в павильоне «Культура» на ВВЦ, — рассказала инокиня. – Мои миниатюры произвели большое впечатление как на специалистов в области декоративно-прикладного искусства, так и на простых зрителей. Понимая значимость возрождения такого уникального искусства для нашей страны, директор павильона «Культура» Лариса Нестерова направила письмо на имя владыки Владимирского и Суздальского Евлогия с просьбой оказать содействие в сохранении техники лицевого и золотного шитья для будущих поколений. Но, к сожалению, это предложение не вызвало интереса со стороны руководства Владимирской епархии.

В Вяземском женском Иоанно-Предтеченском монастыре у матушки Агнии появились первые ученицы, но руководство Вяземской епархии усмотрело угрозу в «популярности» инокини и инициировало её выселение из обители. В 2003 году Агния купила недостроенный дом на берегу реки и открыла в нём мастерскую, чтобы продолжать работу над новыми вышитыми образами.

– При участии руководителей московской художественной галереи «Альманашник» был издан первый каталог моих работ, — вспоминает инокиня. – Благодаря поддержке арт-директора галереи Лоры Ерёминой, художника Юрия Купера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Виктора Евгеньевича Кулакова, Администрации города Вязьмы и комитета по культуре мои миниатюры получили широкую известность.

Тогда же по заказу Елены Малоземовой Агния начала работу над десятифигурной Плащаницей Спасителя, предназначенной для Русского Подворья святителя Николая в итальянском городе Бари. В декабре 2005 года Плащаница была закончена и перед отправкой в Бари представлена зрителям в Смоленском доме Художника, Вяземском Литературном салоне и музее Данилова монастыря.

Окончив Санкт-Петербуржский Институт религиоведения и церковных искусств и иконописную школу Подворья Оптиной Пустыни, Агния в 2016 году предприняла вторую попытку открыть обучение золотошвейному и иконописному делу для всех желающих. А после основания в ноябре 2018 года женской монашеской общины при бывшем Аркадиевском монастыре и назначения Агнии старшей сестрой возрождающейся обители ею была организована Студия церковных искусств, где все желающие могли обучаться золотошвейному и иконописному делу.

– К сожалению, обещания поддержки руководства епархии остались только словами, — призналась инокиня. – Переезд Литературного салона, на площадке которого проходило обучение шитью, в другое помещение в связи с передачей здания Богадельни монастыря в собственность епархии, лишил меня и моих учениц возможности проведения выставок, открытых показов для вязьмичей и гостей города, что в конечном итоге привело к закрытию и Студии церковных искусств.

Оставшись без любимого дела, Агния приняла решение продолжить обучение вяземских женщин в своих мастерских. Обучаться золотному шитью к Агнии пришло 20 женщин, из которых сегодня осталось только 7. Для сохранения, передачи и возрождения мастерства это ничтожно мало. Ситуация осложняется нехваткой единомышленников и внешней поддержки. При отсутствии стороннего финансирования уникальные изделия лицевого и золотного шитья создаются на личные средства.

В 2024 году Агния отметила тридцатилетие своей творческой деятельности чередой выставок в Санкт-Петербурге и в Брянском Краеведческом музее. Эти выставки широко освещались в СМИ, где прямо говорилось об уникальности и ценности возрождения русского золотошвейного дела и необходимости передачи этого мастерства другим людям. К 785-летию Вязьмы администрацией города также была запланирована персональная выставка Члена творческого Союза художников России инокини Агнии и её учениц в Вяземском историко-краеведческом музее. Однако накануне торжества она была отменена по распоряжению епископа Вяземского и Гагаринского Сергия.

– Теперь руководство епархии настаивает на том, чтобы я покинула пределы Смоленской области, — говорит Агния.

Сегодня матушка Агния находится в активном поиске единомышленников и меценатов для возрождения Студии церковных искусств, дабы удовлетворить многочисленные запросы на обучение. Всё своё свободное время она посвящает созданию новых вышитых миниатюр и написанию икон. Многие её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Справка

Лицевое и золотное шитьё представляет собой ручную вышивку шёлковыми, металлическими позолоченными и серебряными нитями. На Руси золотошвейные мастерские существовали при монастырях, царских и княжеских палатах. Вышивка украшала одежду, предметы быта, а также предметы богослужения. Такое шитьё заслуженно называют «царской» вышивкой, ведь блеск нитей и утонченность роскошных узоров соответствуют самым взыскательным требованиям. Но с развитием промышленности золотошвейное дело стало забываться. Сегодня этот вид искусства считается практически утраченным. Создание работ, приближенных по своему качеству к лучшим образцам, дошедшим до нас, требует от мастериц достаточного знания иконописного рисунка, высокой техники и осмысления композиции с богословской точки зрения.