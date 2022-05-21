НА КОНКУРС ДЕТСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ «АНИМАТИКА» ПОДАНО 126 ЗАЯВОК

Завершился прием заявок на ежегодный конкурс детских анимационных фильмов «Аниматика». В 2022 году было подано 126 заявок. конкурс проходит в пятый раз.

Конкурс детских анимационных фильмов «Петр Первый – Первый во всем» проводится в рамках проекта «Аниматика», который организует Ассоциация анимационного кино (ААК) совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. 25 участников-авторов лучших, согласно мнению экспертного жюри, фильмов летом 2022 года отправятся в Международный детский центр «Артек» на девятую смену и примут участие в пятом Международном фестивале детского анимационного кино «Аниматика». В рамках смены проходит анимационный фестиваль, на котором ребята создают мультфильмы, посещают мастер-классы известных режиссеров, продюсеров, аниматоров, смотрят и обсуждают лучшие современные и классические анимационные ленты.

В состав жюри конкурса 2022 года вошли режиссёр сериала и полнометражных фильмов «Смешарики», «Финник» Денис Чернов, режиссер полнометражных фильмов о «Белке и Стрелке», «Гурвинек и волшебный музей», обладатель премий «Золотой орел», ТЭФИ-Kids Инна Евланникова, режиссер фильмов «Два хвоста», «Большое путешествие», сценарист, член Союза художников РФ Наталья Нилова, директор детской киностудии «Поиск» и фестиваля «Жар-Птица», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации Евгений Селиванов, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории в ГБОУ СОШ № 270 им. А.Е. Березанского г. Санкт-Петербурга Алла Федоровна Белаш.

Тема конкурса в 2022 году посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Петр лично был инициатором всего самого существенного и заметного, что происходило во время его правления. Усвоив ключевую и передовую идею своего времени о силе человеческого разума, он решительно воплощал ее в собственной жизни и в жизни страны. В своих анимационных работах участники конкурса продемонстрировали идеи и взгляд на далекие, но вдохновляющие страницы русской истории, выбрав сюжет из жизни великого царя и первого императора или из событий петровского времени.

Исполнительный директор ААК Ирина Мастусова: «В этом году конкурс проходит в пятый раз, и мы рады сообщить о рекордном количестве заявок, которые мы получили от детей со всей страны. По сравнению с предыдущим годом их количество возросло на 40 процентов. Это прекрасный показатель роста творческой активности и популярности анимации как хобби или будущей профессии среди школьников. Мы гордимся подрастающими аниматорами и желаем им творческих успехов!»

Все присланные на конкурс детские работы можно посмотреть на платформе российской авторской анимации МультАнима в разделе студии/Аниматика 2022.

Члены жюри уже приступили к работе, и 1 июня станут известны победители конкурса.

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