Зрительская премьера фильма «Супергерои» Паоло Дженовезе в кинотеатре «Художественный»

29 апреля в кинотеатре «Художественный» состоится зрительская премьера фильма «Супергерои» Паоло Дженовезе.

Она – импульсивная художница, враг условностей. Он – профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они полные противоположности, но влюбляются с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей. Очаровательная, чувственная, остроумная история из жизни современной пары, чья любовь способна преодолеть все препятствия. Не это ли супергерои нашего времени?

Этот универсальный и очень созвучный времени вопрос задает Паоло Дженовезе, режиссер культовых «Идеальных незнакомцев». Пейзажи Милана, острова Понца, Марракеша и Копенгагена добавляют истории на экране изысканный колорит. Пронзительный и страстный, но при этом ироничный и легкий, фильм обещает стать новым кинохитом режиссера.

Начало в 19:00.

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