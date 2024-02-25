Сергей Арутюнов исполнил Гимн России на Красной Площади ко Дню Защитника Отечества

Сергей Арутюнов — самый рейтинговый участник шоу «Голос», исполнитель хита «На Заре 2020» дважды собрал Кремль всего за 3 месяца и уже выступает с Гимном России на Красной Площади.

7 декабря 2023 года у Сергея Арутюнова состоялся первый сольный концерт в Кремле с рок-программой, а уже 16 февраля артист презентовал новую поп-программу в Большом Зале Государственного Кремлёвского Дворца. Между двумя большими сольными концертами на самой главной концертной площадке страны артисту выпала возможность исполнить гимн Российской Федерации прямо на Красной Площади.

«Большая честь для меня - исполнять гимн моей Родины. А петь его ещё и на Красной Площади — это непередаваемые ощущения. С ума сойти какие эмоции: радость, гордость, любовь. Даже сейчас, когда я говорю эти слова, мурашки бегут по коже! Я всегда хотел исполнить наш гимн в самом сердце страны. И вы знаете что ещё, и это очень важно: наш гимн - это самый красивый, величественный и просто хитовый гимн в мире!!!», — поделился впечатлениями артист о своём первом исполнении гимна Российской Федерации на Красной Площади.