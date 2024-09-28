Сергей Безруков и студенты ГИТИС презентовали работы победителей литературного  конкурса имени Эдуарда Асадова

26 сентября в Московском Губернском театре состоялась презентация работ победителей II Всероссийского Конкурса литературных работ авторов с нарушением зрения им. Эдуарда Асадова, организаторами которого выступают Министерство труда и социальной защиты РФ и Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» при поддержке Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и участии Министерства культуры РФ.

Творческий вечер открыла директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан: «Миссия Конкурса незрячих авторов заключается в расширении возможностей людей с нарушением зрения. Людей с безграничным полетом фантазии, творчества и накопленного опыта. И я очень рада, что сегодня мы можем насладиться результатами творчества победителей в теплой и душевной атмосфере, которую помог нам создать Губернский театр».

Специальные призы от членов жюри стали нововведением литературного конкурса, финалистов в их творческих начинаниях поддержали народный артист России Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, певица и актриса Виктория Черенцова.

«В произведении Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» есть замечательная фраза «Зорко одно лишь сердце». Я думаю, что действительно, люди, у которых есть проблемы со зрением, они, конечно же, смотрят сердцем, безусловно сердцем. Если мы можем чем-то помочь, я думаю, это наша благородная миссия, обязанность. Нам всем нужно научиться смотреть и быть зорким сердцем», – отметил народный артист России, председатель жюри Конкурса Сергей Безруков.

На творческом вечере студенты ГИТИС провели «открытую репетицию» по произведению Виктора Мамцева «Пасхальный альбом», народный артист РФ Сергей Безруков презентовал радиоспектакль по рассказу Натальи Демьяненко «Только выучиться ждать» совместно с артистами Московского Губернского театра и студентами ВГИК, а композитор и певица Виктория Черенцова представила песню на стихи Кристины Горбачевой.

Высокую значимость проведения данного социального проекта подчеркнула Елена Васильева, помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А., ответственный секретарь Совета: «Самое главное для любого автора, поэта и писателя – увидеть, как живет его произведение. Хочу поблагодарить Фонд и жюри за проведение такого значимого мероприятия и, конечно же, за инициативу членов жюри о введении творческих призов. Надеюсь, что конкурс будет продолжаться, а количество творческих работ расти. Возможно, это мероприятие станет началом традиции, и мы будем проводить такие события и дальше в Губернском театре, где нас встречают с такой теплотой».