1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru.

Произведения скульптуры на выставке Русского музея на ВДНХ

скульптура на вднх

Помимо живописных полотен, выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» представляет работы прославленных скульпторов, которые визуально дополняют художественный образ Москвы.

Один из ключевых образов композиции в круглом зале павильона № 1 «Центральный» на ВДНХ — скульптурный портрет князя Юрия Долгорукого авторства Сергея Орлова, который также является автором скульптуры «Тракторист и колхозница» на арке Главного входа ВДНХ. В период празднования 800-летия Москвы в 1947 году по распоряжению советского правительства было решено установить памятник князю Юрию Долгорукому, был объявлен конкурс на лучший проект. Утвердили к исполнению работу Орлова, который изобразил Долгорукого верхом на коне, за счет чего удалось художественно выразить две важнейшие ипостаси князя — государственного деятеля и воина-богатыря. На выставке представлено сразу два варианта проекта памятника, и у посетителей есть уникальная возможность проследить творческие искания Сергея Орлова — сравнить эскизы с оригинальным изваянием, которое по сей день находится на Тверской площади в Москве.

Большой интерес представляет и двухметровая скульптура «Строитель Московского Кремля Федор Конь», дипломная работа Эрнста Неизвестного. Она выполнена в реалистической манере, от которой скульптор в дальнейшем отошел, выработав собственный пластический язык. Русский зодчий второй половины XVI века Федор Конь прославился как строитель каменных стен и башен Белого города в Москве.

максим горький

Среди произведений ХХ века обращают на себя внимание работы скульптора Ивана Шадра. Среди них — «Буревестник. Портрет А.М. Горького к проекту памятника для города Горький (ныне Нижний Новгород)», созданный в рамках конкурса на проект памятника писателю. Согласно конкурсному заданию, монумент на родине писателя должен был показать его молодым, революционно настроенным бунтарем времен «Песни о буревестнике». Выиграла конкурс и воплотила в жизнь свою идею памятника Вера Мухина, а образ писателя в исполнении Шадра хранится в коллекции Государственного Русского музея, и сейчас его могут увидеть гости выставки.

Еще один эскиз авторства Ивана Шадра, представленный в экспозиции, — голова знаменитой «Девушки с веслом». Это часть первого варианта скульптуры для Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, ставшей одним из знаковых образов советской эпохи.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Государственным Русским музеем в сотрудничестве с Правительством Москвы, Департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.

Фото: пресс-служба ВДНХ

