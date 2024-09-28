«Он был для меня настоящим кумиром». Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей первой любви

В беседе с Анфисой Чеховой Ирина Слуцкая рассказала, как вообще попала в фигурное катание. При том, что изначально занималась танцами, пела в хоре и вообще мечтала о пианино, которое никак не могло поместиться в маленькой советской квартире.

«Я была ребёнком, который много болел. И врач рекомендовал отдать меня в спорт. Желательно в «холодный» – чтобы закаляться. А в начале 80-х крытые коньки были только для профессиональных фигуристов. А малышня всё каталась на улице. Маме очень нравилось фигурное катание, и она очень хотела, чтобы я попала на коньки», – вспомнит Слуцкая.

Также фигуристка расскажет о том, кто был её первой любовью. По словам спортсменки, за этим парнем она могла наблюдать часами.

«Я прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я с ума сходила от Лёши Урманова – это тоже фигурист, Олимпийский чемпион. Он для меня в те годы был настоящим кумиром, на выступления которого я готова была смотреть постоянно. При том, что он тогда тренировался в Ленинграде, а я жила в Москве», – расскажет фигуристка.

Также Ирина Слуцкая рассказала, в кого она впервые влюбилась уже по-настоящему, почему завидовала подруге детства и из-за чего не умеет пользоваться газовой плитой.