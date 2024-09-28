В Музее Востока заглянут в душу Николая Рериха

150-й день рождения Николая Рериха Музей Востока отмечает выставкой «Миры Майтреи». Образ Будды грядущего мирового порядка выбран центральной фигурой экспозиции неслучайно: «Более 20 лет жизни Николай Рерих посвятил путешествию по Азии и постижению Востока через свое художественное видение. Его творчество плотно переплетено именно с Майтреей. Рерих собрал серьезную коллекцию танок, бронзы с его изображением, часто писал Будду грядущего. Майтрея – настоящая доминанта зрелых лет жизни Рериха», – объяснил куратор выставки, заведующий Отделом Рерихов Владимир Росов.

Посетители увидят картины художника, металлическую скульптуру, традиционную буддийскую живопись из наследия семьи Рерихов и фондов Музея. Представленные предметы родом из Индии, Тибета, Непала, Китая и Монголии. Впервые будет представлена танка с изображением Гэсэра, эпического героя, посланного небом для того, чтобы «победить приверженцев зла и установить царство Майтреи».

«Выставка не могла обойтись без живописной серии «Майтрея» из Нижегородского художественного музея. Она состоит из шести полотен. Когда-то Николай Константинович подарил их наркому Луначарскому, затем они попали к Максиму Горькому, а тот завещал их в главный художественный музей своего родного города», – рассказала куратор Мария Титова.

Также посетители смогут увидеть последнюю картину Николая Константиновича, написанную в 1947, – «Приказ (завет) Учителя». После ухода автора работа так и осталась стоять на мольберте. Это произведение считается символом достижений и необыкновенной жизни художника.

«Мы впервые делаем некий срез его жизни, мировоззренческий, художественный, который сконцентрирован на тех идеях, ради которых он жил. Уникальность выставки в том, что мы выбираем из потока дорогих Рериху образов те, что наиболее веско и ярко отображают его мировоззрение. Раньше исследователи смотрели на жизнь Николая Константиновича в целом. А мы посмотрели в ее глубину», – добавил Владимир Росов.