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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сергей Безруков: «Театр — одно из древнейших искусств, театр был, есть и будет, он вечен!» 

editor
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сергей-безруков

Народный артист России Сергей Безруков проводит обучение в «Академии Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего». Программа была запущена Академией творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ» от Росмолодёжи) совместно с Московским Губернским театром. 
 
«Сейчас говорить о театре нужно, необходимо и должно, потому что это одно из древнейших искусств, театр был, есть и будет, он вечен. А режиссер растворяется в театре, в актере, и очень важно, чтобы он делал это профессионально и не в ущерб искусству. Всегда важно содержание, а не форма, и я надеюсь, что наша программа как раз про это — помочь художественным руководителям и режиссерам грамотно и аккуратно взаимодействовать с театром, со всей его структурой, чтобы потом с гордостью говорить об общих успехах», — отметил Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра, художественный руководитель Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», театральный режиссер, продюсер, общественный деятель.

В настоящее время 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Тульской, Нижегородской, Калужской, Белгородской, Курской, Орловской, Кировской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Ивановской, Ростовской, Астраханской, Свердловской, Челябинской, Пермской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Московской областей, республик Адыгея, Карелия, Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Хакасия, Северная Осетия, Красноярского, Хабаровского, Приморского краев, а также Крыма под руководством Сергея Безрукова развивают и совершенствуют профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения современного российского театра. На мастер-классах, лекциях и практикумах участники обучаются тому, как управлять творческим коллективом, формировать репертуарную политику и взаимодействовать с органами власти, бизнес- и социальными партнерами. Кроме того, каждый участник под наставничеством экспертов создаст свою Стратегию развития театра и получит содержательную оценку и рекомендации.

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