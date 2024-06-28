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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Якутии стартовал VII международный цирковой фестиваль «МАМОНТёнок-2024»

editor
By editor
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якутия - цирк

Старт международному цирковому фестивалю был дан цирковой кавалькадой по улицам Якутска. В фестивале принимают участие более 50 артистов и почетных гостей из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Китая, Вьетнама, Монголии и России. Фестиваль проводится в рамках культурной программы VIII летних игр «Дети Азии».

Глава Якутии Айсен Николаев на открытии VIII летних игр «Дети Азии» отметил, что Якутск, крупнейший в мире город на вечной мерзлоте, открывает свое сердце большому празднику детства, спорта и дружбы и для якутян – самое главное, чтобы юные жители разных стран Азии на всю жизнь сохранили в душе атмосферу тепла и дружелюбия, которую вся Якутия с радостью дарит гостям.

«Важно отметить, что в фестивале примут участие талантливые артисты, призеры всероссийских и международных цирковых конкурсов. Они представят захватывающие номера в самых различных жанрах циркового искусства: акробатика, воздушная гимнастика, перш, жонглирование, эквилибристика, групповой вольтиж, свободная проволока, баланс на руках с полотном, клоунские репризы и другие», — поделился министр культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев.

В рамках фестиваля также состоятся международный цирковой форум «Пути расширения международных связей в области цирковой индустрии», ледовая инсталляция «Бриллиантовый цирк Якутии», экстремальный цирковой перфоманс на Талом озере, этно-шоу «Земля мамонта», а также гала-представления с лучшими номерами победителей и призеров фестиваля.

В ходе визита в Якутию 18 июня Президент России отметил таланты якутян, их бережное отношение к своей национальной культуре, а также поблагодарил за творческое воспитание и развитие молодежи. На встрече с молодыми специалистами Дальнего Востока Владимир Путин положительно оценил опыт Якутии по строительству в сельской местности современных дворцов культуры. Глава государства также заехал в Высшую школу музыки, первое посещение которой 25 лет назад, по его словам, «произвело очень серьёзное впечатление». Владимир Путин одобрил проект строительства нового кампуса Высшей школы музыки и обещал обсудить с Министром просвещения России инициативу республики о включении конкурса музыкального исполнительства «Симфония добра» в перечень олимпиад и творческих соревнований.

Фото – ТАСС, Государственный цирк Республики Саха (Якутия)

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