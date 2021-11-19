Сергей и Энджел Жуковы стали героями клипа к новому анимационному фильму «Плюшевый Бум!»

Сергей и Энджел Жуковы стали главными героями клипа на песню «Бум-Бум!», которая вошла в оригинальный саундтрек полнометражного анимационного фильма «Плюшевый Бум!». Кинотеатральный прокат картины от студии «Петербург» группы компаний «Рики» (правообладатель мультсериалов «Смешарики», «Фиксики» и др.) стартовал 18 ноября 2021 года.

Трек «Бум-Бум!» (музыка и слова – Джордж Тар), исполненный Сергеем Жуковым и его сыном Энжелом, будет представлен компанией Warner Music Russia на всех цифровых платформах 19 ноября. В этот же день на YouTube-канале «Руки Вверх» состоится премьера клипа.

В клипе «Бум-Бум!» смешиваются две реальности: анимационного фильма и игрового кино. В одной из сцен Сергей Жуков предстает перед зрителями в образе Хранителя Рубина, словно сошедшего из кадра мультфильма. В клипе также приняла участие блогер и телеведущая Анастасия Князева и 25 юных актеров массовки.

Перед съемками Сергей и Энджел Жуковы посмотрели фильм «Плюшевый Бум!» и поделились своими впечатлениями.

Сергей Жуков:

– «Плюшевый Бум!» – такое же хулиганистое кино, как мы сами. Всей семьей стоит смело идти и смотреть захватывающие приключения. Появление нового анимационного героя давно необходимо нашей стране. Зачем нам непонятные зарубежные мишки? Теперь у нас есть свой, российский «Плюшевый Бум!».

Когда я надел костюм Хранителя Рубина, сразу захотелось магии. Почувствовал себя Старцем Фура, который не хочет отдавать сокровища. Было желание подольше побыть в этой роли».

Энджел Жуков:

– Мне понравился «Плюшевый Бум!» и по графике, и по качеству, и по сюжету – очень эмоциональный и красивый мультфильм.

Дети-актеры признались, что у них дома есть любимые игрушки, которых им очень хотелось бы оживить, как в анимационном кино. У Энджела Жукова это – Чубчик, Ворчун и Пузырик, которые неизменно сопровождают его во всех поездках. У Анастасии Князевой – плюшевая зайка.

По словам Олега Трояновского, музыкального продюсера «ГК Рики», идея трека органично выросла из фильма, а концепция клипа – из трека в исполнении Сергея и Энджела Жуковых:

«Трек – очень танцевальный, крутой, заседает в мозг так, что потом два дня выпадают. Самый сложный момент съемки – кадры с массовкой из 25 детей. И кадр, когда плюшевый Бум взлетает, точно так же, как фильме, и оживает. В фильме Бум оживает средствами анимации, а в клипе у Сергея и Энджела стояла задача “анимировать” плюшевого Бума в игровом кино. Задача, с которой артисты справились на все 100».

Съемки проходили в кинозале Московского продюсерского центра.

Сайт фильма: plushevyboom.ru .

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