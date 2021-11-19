«Союзмультфильм» и «Magic Factory» создают анимацию с помощью технологии компьютерных игр

Сразу несколько проектов киностудии «Союзмультфильм» — мультсериал «Тайны медовой долины», полнометражные анимационные фильмы «Формула воды» и «Золотой улей» — производятся в партнерстве с анимационной студией «Magic Factory».

«Для того, чтобы занять заметное место среди лидеров мирового рынка, Россия должна в ближайшие годы существенно нарастить объемы производства анимации, сохранив при этом высокий уровень и качество визуала, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — у нашей индустрии есть огромный креативный потенциал, богатая авторская школа, исторический опыт, и новые технологические решения помогают этому потенциалу раскрыться в полной мере».

Начало сотрудничеству киностудии «Союзмультфильм» с компанией «Magic Factory» было положено при создании франшизы мультимедийных центров «Союзмультпарк», в которой студия «Magic Factory» выступила разработчиком концептуальных и технологических решений. Но на этом сотрудничество двух компаний не закончилось.

«Мы в студии давно вели разработки технологий производства анимации на основе инновационных технологий, которые мы и предложили «Союзмультфильму», — рассказал генеральный директор «Magic Factory» Сергей Демчев, — их использование позволяет добиться высоких темпов производства анимации эфирного качества. Творческий коллектив, занявшийся выпуском сериала, был сформирован меньше, чем за год. А за полтора года его работы было создано около 5 часов сериала «Тайны Медовой Долины».

Параллельно в студии выстраивались производственные мощности для создания полнометражной продукции.

«Традиционные способы производства анимации становятся все менее конкурентно способными, – говорит создатель технологии и художественный руководитель студии Ярослав Кемниц, — Мы же выстроили свое производство вокруг игрового движка Unreal Engine 4. Это позволило нам создать гибкий и эффективный пайплайн».

Но не только использование Unreal Engine 4 является отличительной чертой студии. Magic Factory использует систему motion capture («захват движения»), опровергнув устоявшееся мнение о непригодности систем mocap для анимации мультперсонажей. Для обучения актеров разработана уникальная программа, выстроенная на базе технологии виртуальной реальности.

«Для погружения актеров в мир сериала мы создали условия, которые позволяют им «примерить» на себя облик персонажей и репетировать свои роли, взаимодействуя с аватарами других актеров, — добавил Сергей Демчев – таким образом, анимационный фильм рождается прямо на съемочной площадке».

Для создания эффекта присутствия программистами компании разработан целый ряд программ и модулей.

«Технология производства выстроена так, что мир сериала или фильма представляет собой единое пространство («игровой уровень» — на языке специалистов), что дает режиссерам возможность мгновенно перемещаться в любую его точку», — рассказывает Ярослав Кемниц.

«Если крупные компании, такие как студия Disney, активно используют Unreal Engine 4 в кино (пример — сериал «Мандалорец»), то студия «Magic Factory» первой использовала эти технологии для производства анимационной продукции, — отмечает Генеральный Продюсер студии Лика Бланк, — На сегодняшний день наша компания лидирует в мире по объемам производства анимации эфирного качества на базе игровых технологий».

Технология, отработанная на производстве мультсериал «Тайны медовой долины», успешно применяется в производстве полнометражных фильмов «Золотой улей» и «Формула воды».

События «Золотого улья» разворачиваются во вселенной мультсериала «Тайны медовой долины». Фильм рассказывает детективную историю, расследование в которой ведут мудрая сова Софи и ее бессменный помощник, бельчонок Чинк, главные герои мультсериала. 15 ноября картина была представлена на питчинге в Фонде кино.

Приключенческая лента «Формула воды», рассчитанная на семейную аудиторию, погружает зрителя в фантастический мир планеты Эрея, над обликом которого трудились концепт-художники мирового уровня, работавшие над такими фильмами как «Малефисента», «Король Лев», «Гравитация», «Прометей», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Последний богатырь», «Люди в черном: Интернешнл».

«Формула воды» — это приключенческий анимационный фильм с элементами комедии. Здесь сплетаются несколько линий – бескрайний океан с фантастическими искусственными островами, романтика пиратского приключения и яркий, пестрый мир цирка и иллюзиона. Премьера фильма запланирована на 2023 год.

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