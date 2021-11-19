Онлайн-кинотеатр KION объявил о запуске еженедельной контентной линейки «Большое маленькое кино». Каждый понедельник в линейке будет представлено пять новых короткометражных фильмов.

Линейку «Большое маленькое кино» 15 ноября открыли яркие короткометражные работы, показанные на Фестивале уличного кино в 2021 году, который в этом году представлял онлайн-кинотеатр KION. Это победитель смотра, картина «Легкий способ бросить курить» Алексея Кузмин-Тарасова и Анны Колчиной с Игорем и Григорием Верниками в главных ролях, а также фильм «Прыжок» Карины Чувиковой с Викторией Толстогановой, лента «Варя» Ники Горбушиной с Варварой Шмыковой, картина «Чернильное море» Ивана Соснина с Владимиром Вдовиченковым и работа Анастасии Журы «Шашель» с заслуженной актрисой России Еленой Яковлевой.

С 22 ноября в рамках линейки появятся следующие короткометражные ленты: «Роман» Юрия Хмельницкого с Алексеем Аграновичем, «Высотка» Серафима Ореханова с рэпером Хаски и Никитой Кукушкиным, «Эвтаназия» Елены Бродач с Ольгой Сутуловой и Тимофеем Трибунцевым, «Экстрим» Андрея Берченко с Дмитрием Белоцерковским, «Закон исключенного третьего, или третьего не дано» Александры Соколовской с Юлией Ауг.

В дальнейшем в линейке будут представлены короткометражные работы Педро Альмодовара, Владимира Котта, Алексея Нужного, Байбулата Батуллина, Сергея Рамза, Юлии Трофимовой, Дарьи Лебедевой, Владимира Фатьянова, Алексея Марусова и многих других.

Короткометражные ленты, которые будут выходить в линейке «Большое маленькое кино», говорят со зрителем на самые разные темы: взросление, построение межличностных отношений, поиск своего места в мире, детско-родительские отношения. Героями коротких зарисовок станут дети, взрослые, животные, неодушевленные предметы и даже призраки.

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