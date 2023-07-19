В Санкт-Петербурге начались съёмки 23 сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». Самого обаятельного и привлекательного старшего следователя Марию Сергеевну Швецову и её профессиональную команду ждут новые резонансные дела. В роли Марии Швецовой – народная артистка РФ Анна Ковальчук.

После очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов (Сергей Перегудов), но Швецова не воспринимает его всерьёз, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым (Алексей Комашко) и психологом Верой Черняевой (Екатерина Копанова) продолжают набирать обороты, а новый криминалист Аркадий Башмаков (Александр Кононец) с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову (Ольга Павловец). Но страсти кипят не только на личном фронте: вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблёва (Игорь Николаев) Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощрёнными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия…

Режиссёр 23 сезона «Тайн следствия» – Максим Демченко («Паромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение», «Ключ от всех дверей», «Тайны следствия-21», «Тайны следствия-22»). Главные роли в проекте исполняют: Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Сергей Перегудов, Андрей Шарков, Александр Кононец, Екатерина Копанова, Светлана Щедрина, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и другие.

Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Премьера состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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