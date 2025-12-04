Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEБратишкин, Стинт, Карамбейби и другие на премьере аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Братишкин, Стинт, Карамбейби и другие на премьере аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

editor
By editor
97
человек-бензопила зал

Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной, Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться…

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась московская премьера аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Продолжение культовой вселенной Тацки Фудзимото уже в прокате! Прокатчик — кинокомпания Пионер. Правообладатель в России — компания DEEP.

Фильм представила команда компании DEEP: Роман Антоненко (генеральный директор), Евгений Краснов (директор по контенту и маркетингу), Никита Кокин (руководитель проектов), а также актер дубляжа Ислам Ганджаев и режиссер дубляжа Егор Васильев.

После показа состоялись Q&A и автограф-сессия с Евгением Красновым и актерами студии Flarrow Films — Исламом Ганджаевым, Алисой Ефименко, Егором Васильевым, Марфой Безуглой и Анастасией Филимоновой.

человек-бензопила

«История Резе» — первая полнометражная экранизация во франшизе «Человек-бензопила». Сюжет основан на одноименной арке манги: после череды сражений Дэндзи впервые испытывает иллюзию спокойствия и встречает Резе — историю, которая превращается в сложную, драматичную и романтическую линию. Фильм стал одним из самых ожидаемых аниме-релизов года, что подтверждают впечатляющие кассовые сборы, многомесячные топы ожидания и восторженные отклики прессы.

Аниме-фильм «Человек-бензопила. История Резе» вошел в официальный перечень картин, допущенных к рассмотрению на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

В прокате фильм будет доступен в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже от студии Flarrow Films.

Российский трейлер можно посмотреть в VK.

Фото предоставлены пресс-службой кинокомпании ПИОНЕР

Предыдущая статья
Тепловизионное обследование плоской кровли: выявление теплопотерь
Следующая статья
Светский бранч #Проbeauty: искусство, инновации, высокая кухня

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru