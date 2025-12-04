Братишкин, Стинт, Карамбейби и другие на премьере аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной, Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться…

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась московская премьера аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Продолжение культовой вселенной Тацки Фудзимото уже в прокате! Прокатчик — кинокомпания Пионер. Правообладатель в России — компания DEEP.

Фильм представила команда компании DEEP: Роман Антоненко (генеральный директор), Евгений Краснов (директор по контенту и маркетингу), Никита Кокин (руководитель проектов), а также актер дубляжа Ислам Ганджаев и режиссер дубляжа Егор Васильев.

После показа состоялись Q&A и автограф-сессия с Евгением Красновым и актерами студии Flarrow Films — Исламом Ганджаевым, Алисой Ефименко, Егором Васильевым, Марфой Безуглой и Анастасией Филимоновой.

«История Резе» — первая полнометражная экранизация во франшизе «Человек-бензопила». Сюжет основан на одноименной арке манги: после череды сражений Дэндзи впервые испытывает иллюзию спокойствия и встречает Резе — историю, которая превращается в сложную, драматичную и романтическую линию. Фильм стал одним из самых ожидаемых аниме-релизов года, что подтверждают впечатляющие кассовые сборы, многомесячные топы ожидания и восторженные отклики прессы.

Аниме-фильм «Человек-бензопила. История Резе» вошел в официальный перечень картин, допущенных к рассмотрению на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

В прокате фильм будет доступен в двух версиях: на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже от студии Flarrow Films.

Фото предоставлены пресс-службой кинокомпании ПИОНЕР