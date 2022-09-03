Группа «Курара» желает всем «Доброй ночи»

Группа «Курара» — визитная карточка современной уральской сцены — выпустила клип на песню «Доброй ночи». Композиция вышла ещё шесть лет назад в рамках альбома «Пуля». Но экранизировали её только сейчас. Коллектив дал возможность режиссёру Гульжан Ситахметовой самостоятельно выбрать трек ещё весной прошлого года, однако подготовка затянулась. И, как бывает со многими работами, которые делаются не ради сиюминутной повестки, а на века, она не только не потеряла своей актуальности за это время, но и приобрела дополнительные смыслы и подтексты.

«Гульжан пришла в марте 2021-го обсудить сценарий клипа, притащила огромный альбом с рисунками, где покадрово от и до был нарисован клип, который вы сейчас увидите, — рассказывает лидер команды Олег Ягодин. — Сделан клип в точности до миллиметра, как в том альбоме. Что у неё было тогда в голове? Познакомьтесь с большим художником, Гульжан Ситахметова. Всем доброй ночи».

Альбом «Пуля» — седьмая и одна из самых успешных пластинок группы «Курара». Заглавную «Пулю» и «Капитаны» команда регулярно играет на своих концертах. В ближайшее время ожидайте, что в концертный сет-лист вернётся и «Доброй ночи». Услышать коллектив живьём можно будет уже осенью в рамках большого тура, следите за обновлениями в соцсетях.

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