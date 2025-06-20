Один из самых популярных артистов России, «Лучший исполнитель 2025» по версии телеканала «Муз-Тв», Сергей Лазарев выпустил новый сингл «Тут или Там» — жизнерадостный летний трек, вдохновляющий любить и танцевать, словно в последний раз.

Грядущий релиз певца — самобытный микс, объединивший в себе элементы попа, синтвейва и диско. Легковесные биты погружают слушателей в беззаботную, эйфорийную атмосферу, а яркие духовые и мечтательная флейта с лучших сторон подсвечивают замысловатые ритмические рисунки. Под бодрые, жизнеутверждающие мелодии артист призывает забыть о том, что нам не дано дотянуться до звезд. Он предлагает хотя бы ненадолго оставить свои печали позади, кружиться в танце до самого рассвета и любить своих половинок сильнее, чем вчера.

«Тут или Там» — первый сингл из 12-го по счету сольного альбома, релиз которого намечен на середину июля этого года. Этот альбом станет продолжением лонгплея «Счастливые тоже плачут», выпущенного два месяца назад и получившего большой отклик от аудитории.

Сергей Лазарев — один из лидеров российской сцены, дважды бронзовый призер международного песенного конкурса «Евровидение», многократный обладатель «Золотого граммофона», Премии МУЗ-ТВ, Премии RU.TV, ЖАРА MUSIC AWARDS и других престижных музыкальных премий.

Уже этой осенью исполнитель представит публике свежую концертную программу «ШОУМЕН».