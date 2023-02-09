Сергей Полунин представит эксклюзивную программу в Красноярске

2 марта на сцене Большого зала Красноярской филармонии даст концерт звезда мирового балета Сергей Полунин. В эксклюзивную программу войдет одноактный балет SACRÉ, фрагмент из балета DANTE и специальный номер «Встанем».

РАЙ © Silvia Lelli. 30 ago 2021. 2067

Балет SACRÉ на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» — это рефлексия о Вацлаве Нижинском как о гении танца. По убеждению хореографа Сергей Полунин находит точные собственные выразительные средства для того, чтобы рассказать эту трагическую историю о судьбе танцовщика. Возможно, не только особые артистические данные, но и время от времени проявляющаяся эпатажность артиста, его независимость, побудили хореографа Юку Ойши сделать спектакль о Нижинском именно с ним.

В балете DANTE артист представляет своё видение «Божественной Комедии» Данте. На концерте в Красноярске он исполнит финальную часть трилогии – PARADISO. В ней герой попадает в новую вселенную, в концептуальный рай, где находит свет и себя.

«Искусство способно открыть сердце, разум и душу. Как героя спектакля, так и зрителей. Данте рассказал свою историю языком литературы. В нашем спектакле мы проходим все круги ада, чистилища и рая через танец», – рассказывает Сергей Полунин.

Завершится выступление новым танцевальным номером «Встанем». Впервые этот танец был исполнен летом 2022 года в Севастополе – он посвящен памяти солдат, отдавших свою жизнь, защищая Родину.

Концерт пройдет в рамках КЭФ-ФЭСТ – культурной программы Красноярского экономического форума.

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