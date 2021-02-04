Спектакль «Штирлиц идет по коридору. – По какому коридору? – По нашему коридору…» возвращается на сцену Театр.doc

В репертуар Театра.doc возвращается спектакль «Штирлиц идет по коридору. – По какому коридору? – По нашему коридору…», который не играли почти два года.
Спектакль Елены Шевченко по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева» – о женской любви и мужских фантазиях — в стране, где Штирлиц был и остается главным героем-любовником. Актерское исполнение здесь балансирует на грани эксцентрики и лирики, театрального хулиганства и тонкого психологизма. Эту историю артисты разыгрывают так мощно и глубоко, как будто действие разворачивается не в хрущевке, а на просторах шекспировской трагедии.
Действующие лица и исполнители:
- Павел Фарятьев, некрасивый человек неопределённого возраста – Андрей Кузичев.
- Его тётя – Екатерина Половцева.
- Александра – Ольга Ломоносова.
- Любовь – Агния Кузнецова.
- Мать Александры и Любови – Юлия Силаева.
Даты показа спектакля: 5 февраля в 20:00 и 29 марта в 20:00.
Подробнее о спектакле на сайте театра.
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