ВЛАДИВОСТОК: Объявлены участники программы арт-резиденции «Заря»

Центр современного искусства «Заря» совместно с Фондом искусства «Голубицкое» объявляет участников круглогодичной арт-резиденции «Заря» во Владивостоке на 2023 год.

Александр Дашевский. Отражение. 2020. Бумага, акриловая тушь

Елизавета Наркевич. 2021. Норильский сувенир. Из серии «Норильск – фактура perfect». Поднос из нержавейки, акрил

Елизавета Наркевич. 2019. Подвижник Бабурен. Из серии «Местные святые». Оконная рама, стекло, витражные краски

Кирилл Гаршин. 2022. «Заяц и метафизическая юла». Из цикла «Бестиарий». Ткань из крапивы, смешанная техника (органическая акварель, пищевые красители, мёд, глина)

На участие в резиденции было подано более 240 индивидуальных и коллективных заявок из 16 стран: Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Италии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Марокко, России, Сингапура, Турции, Финляндии и Японии.

Лауреаты программы 2023 года:

Кирилл Гаршин (Воронеж) — художник. Проект: изучение дальневосточной флоры и фауны, создание живописных работ из цикла «Бестиарий» с использованием местных растений в качестве пигмента для красок.

Манту Дас (Гувахати, Индия) — художник. Проект: исследование параллелей в русской и индийской мифологии, создание световой инсталляции и цикла живописи, основанных на баснях и истории региона.

Александр Дашевский (Санкт-Петербург) — художник, куратор. Проект: книга художника и серия графики, посвященные истории возведения и сноса монументов во Владивостоке.

Яна Джан-Ша и Ильяс Джан-Ша (Хабаровск) — художники, участники коллектива «Шизандра». Проект: подготовка поэтическо-коллажного зина и создание музыкального перформанса.

Ярослава Комиссарова (Санкт-Петербург) — художница, иллюстратор. Проект: создание живописной сайт-специфичной инсталляции.

Айша Джанна Мюллер — художница. Проект: инсталляция, серия фотографий и видеоработ, созданных на основе научно- художественного исследования зимнего солнцестояния в Приморье.

Елизавета Наркевич (Москва) — художница, дизайнер, скульптор. Проект: серия коллажей и тотальная инсталляция по итогам художественного исследования Владивостока эпохи «закрытого города» (1952–1991).

Алина Стрельцова (Москва) — искусствовед, журналист, шеф-редактор журнала «Искусство». Проект: исследование региональной художественной среды.

Резиденты будут приглашены во Владивосток на срок от 6 до 12 недель. Им будут предоставлены грант, студия-мастерская, оплата материалов на создание произведений и возмещение транспортных расходов; также их ждут знакомство с местной арт-средой и экскурсии по региону.

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