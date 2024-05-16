Объявлено начало съёмок детективной драмы «Оперативная память»

Сюжет сериала развернется вокруг майора оперативного розыска Багрышева (Андрей Смоляков), который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажера Соломатина (Кузьма Сапрыкин): именно ему следователь передает опыт и знания и старается не забыть, что делал сегодня утром.

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа». Режиссером-постановщиком выступает Сергей Попов, сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева.

Роли в картине исполнят Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие.

Опытный майор Багрышев (Андрей Смоляков) ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажёра Соломатина (Кузьма Сапрыкин), думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение – Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Соломатин считает, что майор – настоящий ас в оперативном розыске, и именно у него он должен учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику заключить договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью», то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажеру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные «файлы» стираются из головы опытного следака.

Сергей Попов, режиссер-постановщик:

«Сюжет сериала развивается вокруг поиска маньяка, который убивает молодых девушек в парках Москвы на протяжении последних восьми лет. Главный герой картины, майор Багрышев, всю жизнь посвятил оперативной работе, заработал репутацию лучшего в своем деле и через три месяца должен был уйти на пенсию. Неожиданно у него обнаруживают болезнь Альцгеймера, из-за которой он очень скоро должен стать недееспособным. Как раз в это время к нему прикрепляют молодого напарника Соломатина, которого он должен обучить профессии. Мне проект показался интересен тем, что Багрышев, человек без страха и упрека, оказывается в ситуации, когда болезнь всё же сильнее него. Он не способен сопротивляться ей, несмотря на всю свою волю и железный характер, ему приходится взглянуть на жизнь совершенно по-другому. И всё, что ещё вчера казалось важным, сегодня перестает быть таковым. Я уверен, что зрителям будет интересно увидеть замечательного актера Андрея Смолякова, совсем другим, не только сильным и несгибаемым, но и ранимым и трогательным. Съёмочный процесс в основном будет проходить в Москве, сейчас мы продолжаем поиски некоторых локаций. По большей части это центр Москвы, старинные улочки со своим характером, но часть эпизодов будем снимать в новых районах, например, сцены где маньяк прячет своих жертв. Это будут страшные и заброшенные места. Интрига сериала будет заключаться в том, что зрители до последнего не будут понимать, кто же из героев – тот самый маньяк».

Кузьма Сапрыкин, актер:

«По сюжету мне предстоит перенять опыт оперативника-мэтра, которого сыграет в сериале Андрей Смоляков. Встретиться в кадре с таким мастером мне посчастливилось еще на дебютном проекте «Движение вверх». Андрей Игоревич тогда давал очень точные подсказки и советы, которыми я пользуюсь по сей день. С тех пор мы не пересекались на экране, и сниматься вместе вновь в сериале «Оперативная память» будет радостно вдвойне. Надеюсь, зритель полюбит наш тандем!».

Мария Андреева, актриса:

«Мне сразу понравилась история, так как я очень люблю детективы, где в каждой серии расследуются отдельные убийства, а параллельно есть основная линия, которая раскрывается в самом конце. Это дает ощущение многослойности сюжета. Я очень рада вновь поработать с Андреем Смоляковым, с которым мы несколько лет играли в другом сериале. Очень важно, когда с партнерами складываются теплые отношения, потому что это дает ощущение, что вы команда, а не встретились час назад на гриме и даже не успели толком познакомиться.

Мне всегда интересно новое, и особенно интересно работать в команде, где ты можешь в мире слов «идентификация» и «эпителий» научиться быть убедительным и органичным. Я сразу почувствовала, что не получится играть хотя бы без минимального погружения в профессию, поэтому попросила, чтобы на площадке был настоящий криминалист. Я ждала, что приедет хмурый дядя с черным чемоданчиком, а приехала прекрасная молодая женщина с идеальным маникюром. Иногда я пишу ей в процессе съемок, когда не знаю, как правильно подойти к трупу или положить линейку. Мне это очень помогает».

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви:

«Мы рады, что еще один проект из нашего долгосрочного сотрудничества с телеканалом НТВ начинает такой важный этап, как съемки. Сериал «Оперативная память» — нетипичный детектив, поскольку сюжет развернется не столько вокруг поиска и поимки маньков, сколько вокруг сложной психологической борьбы главного героя. Не сомневаюсь, что Андрею Смолякову удастся блестяще раскрыть такого сложного персонажа».