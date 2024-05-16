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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети представили тизер и постер приключенческого фильма для детей «Голос из космоса»

editor
By editor
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Главные герои — друзья Аннабелль и Дино — не могут жить без астрономии. Во время одного эксперимента юные исследователи получают загадочное послание из космоса. Они убеждены, что инопланетяне пытаются установить контакт с Землей. Вот только взрослые, утратившие веру в чудеса, не считают это правдой. Когда ребята посещают космодром с экскурсией, они находят еще и левитирующий камень, прибывший на нашу планету из других миров. Друзья решают выкрасть его, чтобы продемонстрировать доказательства существования внеземной жизни миру. Однако их плану не суждено сбыться. Пытаясь покинуть космодром, ребята оказываются на космическом корабле и отправляются на орбиту. Очутившись в космосе, Аннабелль и Дино не теряются, а решают воспользоваться случаем и пускаются в необыкновенное приключение на поиски инопланетян!

«Голос из космоса» точно не оставит равнодушными юных любителей космоса и их родителей. Это история о дружбе, которая учит верить в себя, свои убеждения и не останавливаться перед преградами. Старшее поколение сможет вернуться в детство и вспомнить легендарный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин», приключенческий дух которого наследует «Голос из космоса». Кроме того, картину называют «детской версией “Интерстеллара”» — настолько визуально эффектно и доступно кино рассказывает о космосе и межгалактических путешествиях зрителям всех возрастов.

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