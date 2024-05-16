В сети представили тизер и постер приключенческого фильма для детей «Голос из космоса»

Главные герои — друзья Аннабелль и Дино — не могут жить без астрономии. Во время одного эксперимента юные исследователи получают загадочное послание из космоса. Они убеждены, что инопланетяне пытаются установить контакт с Землей. Вот только взрослые, утратившие веру в чудеса, не считают это правдой. Когда ребята посещают космодром с экскурсией, они находят еще и левитирующий камень, прибывший на нашу планету из других миров. Друзья решают выкрасть его, чтобы продемонстрировать доказательства существования внеземной жизни миру. Однако их плану не суждено сбыться. Пытаясь покинуть космодром, ребята оказываются на космическом корабле и отправляются на орбиту. Очутившись в космосе, Аннабелль и Дино не теряются, а решают воспользоваться случаем и пускаются в необыкновенное приключение на поиски инопланетян!

«Голос из космоса» точно не оставит равнодушными юных любителей космоса и их родителей. Это история о дружбе, которая учит верить в себя, свои убеждения и не останавливаться перед преградами. Старшее поколение сможет вернуться в детство и вспомнить легендарный фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин», приключенческий дух которого наследует «Голос из космоса». Кроме того, картину называют «детской версией “Интерстеллара”» — настолько визуально эффектно и доступно кино рассказывает о космосе и межгалактических путешествиях зрителям всех возрастов.