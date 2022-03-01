Сергей Жуков откроет в Москве 5-й «Руки ВВерх! Бар» на Таганке

5 марта 2022 года на Таганке состоится техническое открытие юбилейного, пятого «Руки ВВерх! Бар» Сергея Жукова в Москве.

Просторный двухэтажный бар расположится неподалеку от центра города и сможет одновременно принять у себя до 500 посетителей. В одной большой локации разместятся ресторан, караоке-зал, концертная площадка и DJ-бар с отличной акустикой. Фотозона в стиле телеигры «Любовь с первого взгляда», яркие неоновые вывески и ковры на стенах — это только малая часть фишек, которые гости бара захотят запечатлеть у себя в инстаграме.

Сам Сергей Жуков называет это место «машиной времени». А всё потому, что в «Руки ВВерх! Бар» всё выполнено в эстетике 90-х и 00-х. С самого порога посетители погрузятся в ностальгию по ушедшим десятилетиям и, независимо от возраста и статуса, вновь почувствуют себя молодыми.

Уже в эту субботу на шумной вечеринке в честь технического открытия бара гостей будут угощать коктейлями Алёшка, Юпи и Love is, а также необычным Дошиком и фирменной сковородкой от папы.

Запуск «машины времени» пройдет по адресу Москва, Нижегородская ул., д. 2, к. 1.

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Сайт – taganka.rvbar.ru

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