День дикой природы – птицы и животные на ВДНХ

3 марта 2022 года во всем мире отмечают День дикой природы. С приходом весны оживает и фауна Главной выставки страны, и у посетителей появляется возможность повстречаться с представителями животного мира. На ВДНХ обитает множество животных и птиц, многие из которых занесены в Красные книги города Москвы и России.

Животные

Чаще всего гости Выставки могут встретить белок. Эти зверьки водятся на всей территории, особенно много их в парке «Останкино». На пространстве от Северного розария до воздушной экотропы расставлены бельчатники, в которых посетители могут оставить для них угощение. Самого же маленького в мире хищника — ласку — можно увидеть в парке «Останкино» и Ландшафтном парке.

В сумеречный и ночной период в парке «Останкино» активны зайцы, которые представлены в животном мире ВДНХ двумя краснокнижными разновидностями. Заяц-русак в теплый период питается травянистыми растениями. Его сородич — заяц-беляк — предпочитает зеленые части растений.

Если повезет, то гости парка «Останкино» могут увидеть европейских кротов. Эти животные ведут подземный образ жизни и не так часто выходят из своих нор на поверхность, предпочитая это делать в темное время суток. Питаются кроты преимущественно насекомыми.

С наступлением весны возвращается из зимней спячки среднерусский еж. Это ночное животное, выбравшее своим ареалом обитания территорию ближе к границе с Ботаническим садом. Еще один ночной зверь — горностай — предпочитает селиться ближе к берегам Каменских прудов, где ему легче добыть себе пропитание.

С приходом весны в районе Каменских прудов можно видеть земноводных, многие из которых занесены в Красную книгу Москвы и давно исчезли на других природных территориях срединной части столицы. В теплое время года здесь встречаются обыкновенные тритоны, жабы, травяные и остромордые лягушки, живородящие ящерицы, бурозубки и ужи. Стоит отметить, что обыкновенный уж питается лягушками и грызунами. Эта змея неагрессивна, а отличить ее можно по черному окрасу и белым или желтым отметинам на голове. Но шанс продолжительной встречи посетителей с ужами невелик, так как данный вид пресмыкающихся при виде человека стремительно уползает.

А вот с кем действительно стоит быть осторожным, так это с лисицей. Повстречаться с диким зверем можно на всей территории Выставки, хотя и появляется этот хищник перед гостями ВДНХ изредка. При виде лисы нужно вести себя спокойно, избегать резких движений. К зверю нельзя подходить близко, гладить или кормить.

Птицы

В теплое время года территория Ландшафтного парка и парка «Останкино» становится домом для более 70 видов птиц. Большинство пернатых обитателей ВДНХ занесены в Красные книги Москвы и России.

На прудах ВДНХ водится самый многочисленный вид уток в Москве — обыкновенная кряква. В феврале у нее начинается брачный период, во время которого селезни исполняют характерный танец перед самками. Гнездо кряквы устраивают на земле до конца апреля, а вот в мае уже появляются первые выводки.

В парке «Останкино» обитает обыкновенный огарь, или красная утка. Как правило, эти пернатые живут парами или маленькими группами. Эти птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости.

Территория парка и близлежащего Ботанического сада является ареалом обитания четырех видов сов, среди которых серая неясыть. Активность этих птиц приходится только на ночное время суток. Припозднившимся гостям ВДНХ при встрече с неясытью рекомендуется воздержаться от контактов с птицей, ни в коем случае не прикасаться к птенцам — это способно навредить им: если человек прикоснется к совенку, мать может отвергнуть его.

По соседству с совами обитает два вида ястребов: ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник. Эти птицы, напротив, ведут исключительно дневной образ жизни и отличаются высокой скоростью. В их рацион чаще входят более мелкие пернатые и земноводные.

Бережное отношение к фауне Выставки является одним из ключевых принципов работы команды ВДНХ. В связи с этим специалисты отдела экологии и геодезии Выставки настоятельно рекомендуют посетителям не кормить водоплавающих птиц едой, принесенной из дома. Это может привести к их гибели, так как пищеварительная система пернатых не приспособлена к человеческой пище.

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