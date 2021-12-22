Новогодние встречи на площадке Останкинской телебашни

24 и 25 декабря на смотровой площадке Останкинской башни впервые пройдет серия открытых встреч на тему «7 Небо. Культура советской повседневности и новогодние традиции», их проведет культуролог Ева Жигалова. Встречи посвящены истории работы ресторанного комплекса «7 Небо», расположенного на вершине башни. Так башня начинает серию исторических паблик-токов, которые она намерена продолжить и в наступающем 2022 году. В этот раз посетители Останкинской башни впервые смогут увидеть архивные материалы и артефакты: альбомы, фотографии, журналы, рассказывающие о легендарном ресторанном комплексе, открытом в 1969 году, узнают, что связывает ресторан «7 Небо» и новогодний телевизионный «Голубой огонек», какие альтернативные варианты названия были у ресторана, попасть в который было заветной мечтой каждого жителя страны, как менялся интерьер; узнают об инженерных особенностях знаменитых вращающихся полов «7 Неба», благодаря которым можно совершить панорамное путешествие над Москвой всего за 40 минут, познакомятся с рецептами блюд и напитков прошлых лет.

Слушателей паблик-токов ждет сюрприз – специальный купон на 10 % скидку на посещение кафе «7 Небо».

Время открытых встреч: 24 декабря в 16:00 и 19:00, 25 декабря в 18:00. Участие в паблик-токе возможно при покупке билетов на посещение Останкинской башни.

С 25 декабря по 10 января по всему периметру полукилометровой Останкинской башни будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Возможность проведения светового шоу появилась на Останкинской телебашни благодаря новой подсветке, установленной год назад. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира — задействовано 550 различных источников света, которые способны менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча. Сегодня это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе.

Специально к празднику на смотровой площадке Останкинской башни с 23 декабря по 10 января (точное время работы Останкинской башни в новогодние праздники можно узнать на сайте www.tvtower.ru) будет установлен почтовый ящик. Для того, чтобы отправить письмо Деду Морозу или поздравления своим родным, близким или друзьям, достаточно приобрести в сувенирном магазине Останкинской башни на смотровой площадке конверт и получить марку в подарок. В конверт можно вложить открытку с поздравлениями или стихами, письмо, рисунок. Чтобы письмо точно нашло своего адресата, необходимо обязательно указать на конверте точный адрес с почтовым индексом получателя и его имя и приклеить марку.

Дополнительно с 22 декабря по 10 января на смотровой площадке Останкинской башни будет открыта бесплатная праздничная фотозона с троном Деда Мороза и новогодней елкой. Оказавшись в кресле главного зимнего волшебника, можно не только загадать любое желание, но и сделать памятные фотографии с панорамным видом на Москву с высоты 337 метров.

Рядом с Экскурсионным корпусом Останкинской башни вплоть до 10 января установлена 2,5-метровая инсталляция – рамка от телеканала National Geographic. Для того, чтобы выиграть пригласительные билеты на Останкинскую башню на 2 лица с приятным бонусом от ресторанного комплекса «7 Небо», необходимо принять участие в конкурсе: до 10 января сфотографироваться с Останкинской башней на фоне инсталляции — фирменной желтой рамки National Geographic, выложить фото в Instagram с хештегом #ostankinonatgeotv. С правилами проведения фотоконкурса можно ознакомиться на официальном сайте Останкинской башни www.tvtower.ru

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