В середине октября, талантливая белорусская поэтесса Мария Мучинская завершила успешное и продуктивное турне по городам Средней Азии: Ташкент, Алматы, Астана и Шымкент. Во время этого турне она представила свои стихотворения на белорусском языке и провела мастер-класс по плетению белорусского пояса в рамках третьего международного фестиваля “Voices of friends: Poetry and Art”. Фестиваль прошел в конце сентября в курортной зоне Бурабай (Казахстан). В мероприятии приняли участие более 60 участников из 18 стран: Казахстана, Кыргызстана, Великобритании, Польши, Литвы, Израиля, России, Финляндии, Австралии, Узбекистана, США, Грузии, Болгарии, Азербайджана, Армении, Пакистана, Германии и Беларуси.

Мария Мучинская - член литературно-художественного объединения «Рунь», Евразийской Творческой Гильдии. Она издала восемь сборников стихов и рассказов «Вытокi» и «В плену у жизни», «Лёсу насустрач», «Бывала рознае», «Просто Декабрь», «Раздарожжа», «Складаны час», «Души моей слеза»; сборник стихов для самых маленьких читателей «Жыхары лесу». Соавтор и составитель книги о малой родине «Ёсць такая Дубiна».

После фестиваля, турне поэтессы началось в Астане, где на базе Дома Дружбы прошла встреча с сообществом белорусов Казахстана. Ее стихи на белорусском языке вызвали большой интерес и восхищение у публики, а ее выступления в других городах стали настоящими культурными событиями.

В Ташкенте, Мария Мучинская, коуч Геннадий Горовой (Израиль) и поэтесса Елена Макарова (Узбекистан) также встретились с представителями белорусской диаспоры, стихи на родном языке восхитили земляков. Они изъявили желание читать её стихи на своих творческих вечерах. Завязались тёплые и дружеские отношения, творческая переписка.

Благодаря Елене Макаровой прошли встречи с учениками в двух ташкентских школах и в кишлаке, в объединении «Интеллектуал».

В городе Алматы прошли встречи с членами международной организации Евразийской Творческой Гильдии. Каждая такая неофициальная, дружеская встреча сближает представителей разных народов, стран и растекается теплом по миру. Обмен творчеством соединяет, укрепляет дружбу и сеет мир.

«Я чувствую огромную благодарность и радость от возможности поделиться своими стихами с таким разнообразной и гостеприимной аудиторией Средней Азии», - сообщила Мария Мучинская. – «Моим главным желанием было вдохновить и поддержать молодых талантов, и я надеюсь, что мои слова и творчество смогут послужить им источником вдохновения и силы».

Турне белорусской поэтессы (с 1 по 15 октября) по Средней Азии стало еще одной важной главой в ее карьере и подтверждением ее таланта. Успех Марии Мучинской на фестивале «Голоса Друзей» и ее впечатляющее турне по региону подчеркивают важность и влияние поэзии в современном мире и способность искусства объединять разные культуры и народы.

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