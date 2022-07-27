Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере двух сезонов турецкого сериала «Номер 309». Проект Хасана Толга Пулата и Эмре Кавука будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 31 июля.

Главная героиня сериала — девушка по имени Лале. Она выросла в простой рабочей семье, большие богатства были ей недоступны. Лале влюбляется в молодого человека, но перед самой свадьбой он ее бросает. С этого момента девушка ставит крест на своем будущем и впадает в отчаяние. На помощь приходит мама, которая продолжает пытаться выдать Лале замуж.

По турецкой традиции родители сводят своих чад с детьми знакомых из своего близкого окружения. После долгих уговоров Лале соглашается на посредничество матери, однако при знакомстве с очередным женихом, доктором Онуром, к ней за столик в кафе подсаживается совершенно другой человек. Это тоже Онур, правда наследник Сарыханов — одного из богатейших кланов Турции. Молодые люди проводят вместе вечер и ночь, а через несколько месяцев Лале обнаруживает, что беременна.

Это романтическая мелодрама с элементами комедии, которая идеально разбавлена множеством второстепенных линий. Турецкие режиссеры динамично развивают основной сюжет — Лале и Онур то ссорятся по пустякам, то мирятся, ведь настоящая любовь все побеждает. Органично вплетены в повествование и герои второго плана: например, бывший супруг старшей сестры Лале будет пытаться строить собственный бизнес без четкого плана. Водитель богатого наследника Онура познакомиться с младшей сестрой Лале, прикинувшись богачом.

В сериале есть и драматические повороты, и легкие переигрывания актеров, напоминающие, что это не реальный, а ладно скроенный художественный мир. Во время просмотра зрители познакомятся с турецкими обычаями, нравами местных жителей и особенностями построения романтических отношений молодых людей из разных социальных слоев.

«Номер 309» — сериал Хасана Толга Пулата и Эмре Кавука, молодых режиссеров-постановщиков из Турции. Среди их работ сериалы «Очередь за нами», «Похититель сердец» и «Семья Аслан», а также полнометражный фильм «Грядут хорошие дни». Над сценарием «Номера 309» работали Бану Зенгин Так («Мистер Ошибка») и Аслы Зенгин («Запах клубники»). Главные роли в проекте исполнили Демет Оздемир, Фуркан Палалы, Сумру Явруджук, Гёкче Озиоль и Джихан Эрджан.

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