Сериал о карме и перерождении «Грузчики» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

С 14-го октября 4-серийная трагикомедия будет доступна в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники», а также на видеосервисах RuTube и Youtube.

Сериал придуман и снят братьями Александром Ершовым (режиссер, автор сценария) и Филиппом Ершовым (исполнитель главной роли, соавтор сценария). «Грузчики» — их авторский взгляд на тему реинкарнации. Что переживает человеческая душа после смерти? Возможна ли жизнь в новом теле. И как исправить все ошибки, сделанные в этой жизни.

«В нашем отечественном кино не хватает историй с фантастическими сюжетами, с игрой с мирами и временем. Мы набрались смелости и решили сделать именно такую», — считает режиссер Александр Ершов.

«Для меня основная тема сериала — это человеческий эгоизм. Мы готовы на все, чтобы нам было хорошо. Мы ставим себе цели, задачи, идём к ним и порой не замечаем, что в этот момент происходит вокруг нас», — отмечает соавтор сценария, исполнитель главной роли Филипп Ершов.

Два молодых парня Витя (Данил Стеклов) и Боря (Филипп Ершов) после смерти отказываются перед таинственным механизмом, который возвращает их в мир живых «отрабатывать карму». Но возвращает каждый раз в новом теле – гастарбайтеров, стриптизеров, женщин. И в чужом теле, сталкиваясь со своими родственниками и друзьями, они должны исправить то, что не смогли сделать при жизни. Сможет ли Витя исправить свои ошибки, а Боря — понять, на какие жертвы он готов пойти ради собственного счастья?

«Основная идея сериала в том, что каждый день нужно проживать как в последний раз. Успевать любить, дружить и отдавать. Ведь в любой момент эта жизнь может закончится», — говорит исполнитель главной роли Данил Стеклов.

В сериале соединились фантастические, мистические и даже научные течения. Создавая сценарий, авторы обращались за помощью к консультантам по квантовой физике.

«В квантовой физике есть известный «эффект наблюдателя», когда в зависимости от наличия или отсутствия наблюдателя, частицы света ведут себя или как волны, или как частицы, фундаментально меняя свои характеристики. По схожему принципу работает вселенная «Грузчиков». Мир в ней зависит от восприятия субъектов — персонажей», — рассказывает режиссёр и автор сценария Александр Ершов.

В ролях: Филипп Ершов, Данил Стеклов, Вероника Мохирева, Наталия Потапова, Дарья Екамасова, Олеся Железняк, Сергей Бадичкин, Алексей Ошурков и другие.

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