Третий сезон комедийного сериала об отношениях «Естественный отбор», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), завоевал главный приз крупнейшего канадского фестиваля веб-сериалов – T.O. WebFest. Проект отмечен в номинации «Лучший иностранный веб-сериал».

10-й, юбилейный, T.O. WebFest – главный фестиваль цифрового контента Канады. Он проходит в Торонто в течение нескольких дней и включает панельные дискуссии, семинары и открытые показы веб-сериалов со всего мира. Учрежден некоммерческой членской организацией WebSeries Canada, занимающейся поддержкой и подготовкой профессиональных и начинающих кадров в области создания веб-сериалов.

«Мы отправили в Торонто самую сложную серию третьего сезона — о том, как расстается эмоционально зрелая пара. Без истерик и скандалов. По-человечески. Получили несколько номинаций, в том числе — за лучшую комедию, но выиграли в самой, как мне кажется, важной — «Лучший иностранный сериал». Жюри посмотрело фильмы со всей планеты и выбрало разговорное драмеди из России о том, что важно оставаться людьми, даже если обидно и тревожно, и не понятно, что дальше. Мы снимаем и надеемся продолжить снимать кино именно об этом», — говорит режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алехин.

В июле этого года третий сезон «Естественного обора» также победил в номинации «Лучший веб-сериал» аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. На этом же смотре в 2022 году первый сезон проекта получил приз в номинация «Лучшая актриса» (Мария Корытова).

Ироничный веб-сериал о свиданиях и отношениях «Естественный отбор» создается при поддержке Института развития интернета с 2020 года. В его основу легли истории неудачных свиданий реальных людей. Три сезона веб-сериала — законченная история о том, как научиться беречь близких и начать понимать себя.

Третий сезон «Естественного отбора» — о взрослении. Он объединил героев прошлых сезонов, главных и эпизодических. Кто-то учится принимать решения, кто-то борется с эгоизмом. В центре сюжета — Вова. Он по-прежнему идеальный бойфренд. Готов к решительным поступкам ради своей избранницы… Сказки учат, что история любви должна завершиться свадьбой. Но так ли это в жизни?

Главные роли в третьем сезоне исполнили Ефим Петрунин («Гуляй, Вася!»), Алексей Макаров («Солдаут», «Happy End»), Артем Григорьев («Стройка», «Братья Ч», «Солдаты»), Марина Вульф («Самый лучший день», «Восьмидесятые»), Илья Смирнов («Вне себя»), Родион Толоконников («В Бореньке чего-то нет», «Анна-детективъ»), Павел Афонькин («Инсомния»), Юлия Марычева, Мария Милешкина и другие.

В 2023 «Естественный отбор» вошел в конкурсную программу Apulia Web Fest (Италия) и еще нескольких международных фестивалей. В 2022 году вышел на онлайн-платформах в Бельгии и Южной Корее.

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