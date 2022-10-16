В Бахрейне впервые пройдет Russian Film Festival

​​​​​​​17-18 октября в рамках кинофестиваля в Бахрейне (Bahrain Film Festival) будут показаны два российских фильма – комедия Клима Шипенко «Холоп» и балетная драма Валерия Тодоровского «Большой». Специальные показы под брендом Russian Film Festival Spotlight в столице Бахрейна Манаме организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Бахрейн станет второй страной на Ближнем Востоке, где пройдет Russian Film Festival 2022: в августе офлайн-показы российских картин («Пальма», «Первый снег», «Француз») состоялись в Иордании.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Бахрейн является важным партнером России в арабском мире, и мы планируем расширять культурное взаимодействие с Королевством. Культурный обмен между нашими странами уже происходит – к примеру, недавно, представители Бахрейна принимали участие в Детском культурном форуме, проходившем в Москве; также запланировано несколько совместных культурных проектов. В целом, Ближний Восток сегодня находится в фокусе внимания нашей индустрии контента – за последние несколько месяцев российские проекты были представлены в ОАЭ в рамках рынка контента DISCOP Dubai и Иордании в рамках Russian Film Days; также мы реализовали образовательный проект по особенностям работы на рынке MENA (Ближний Восток и Северная Африка) для российских кинематографистов с привлечением специалистов Ближнего Востока. Интеграция в кинофестиваль Бахрейна и знакомство местных зрителей с современными российскими фильмами – еще один шаг к популяризации российского кино и наших талантов (актеров, режиссеров) в регионе».

В программу Russian Film Festival Spotlight в Бахрейне вошли два фильма:

– Комедия «Холоп» Клима Шипенко – самый кассовый российский фильм за всю историю с Милошем Биковичем в главной роли. Картина рассказывает историю перевоспитания эгоистичного «мажора» Гриши, который в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе… Права на ремейк фильма «Холоп» приобрели сразу несколько зарубежных стран, включая Китай. Фильм также был показан в рамках Дней российского кино под брендом Russian Film Festival в Узбекистане на прошедшем в сентябре 2022 года Ташкентском кинофестивале. В настоящее время ведутся съемки второй части картины.

– Драма «Большой» Валерия Тодоровского – драма о юной и талантливой танцовщице Юле Ольшанской из маленького шахтерского городка, которая вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета и прочит будущее великой балерины. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения… В ролях – Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Маргарита Симонова, Анна Исаева и другие.

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