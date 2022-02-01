Завершились съёмки второго сезона сериала «Ростов»

Закончились съёмки второго сезона исторического детектива «Ростов» производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ. Во втором сезоне вор-рецидивист Козырь, ставший начальником отдела уголовного розыска в советском Ростове, станет ещё более бескомпромиссным, а сюжет – ещё более динамичным, драматичным и… философским.

Потеряв жену и практически всех, кто был ему дорог, Козырь (Артур Смольянинов) превратится в безжалостного борца с преступностью, которого невозможно ни испугать, ни подкупить. Его заклятый враг, Ртищев (Алексей Барабаш), тоже переживёт страшную трагедию, и сердце его превратится в камень. Противостояние Козыря и Ртищева станет ещё страшнее и отчаяннее, ведь теперь им нечего терять, кроме жизни, а жизнь обоим не так уж и дорога…

Режиссер-постановщик Павел Дроздов:

– Взаимоотношения и противостояние Козыря и Ртищева – вот главное, на чём построен второй сезон. Зритель, я полагаю, будет постоянно гадать, что же придумает Ртищев, чтобы всех запутать, и как на это отреагирует Козырь. И Ртищев, я уверен, никого не разочарует, потому что выдумывает он что-то невероятное.

Артур Смольянинов и Алексей Барабаш вернулись к съемкам после почти годового перерыва, но профессионально и быстро вошли в роль. Несмотря на то что Артур переболел коронавирусом и в начале съемок плохо себя чувствовал.

Артур Смольянинов, исполнитель роли Козыря:

– Психологически ничего сложного не было, потому что герой мне известен и понятен. Он адаптировался к мирной жизни после первого сезона, в котором была война и революция, и почувствовал себя на своём месте, понял, кто он, где и зачем. Самым сложным было вернуться на площадку после ковида. Первый послековидный день был очень тяжелым. Ничего не соображаешь, в голове мутно, я вообще не понимал, где я и что происходит, было ощущение, что всё началось заново, и так продолжалось почти неделю.

Алексей Барабаш, исполнитель роли Ртищева:

– Если в первом сезоне моему персонажу показалось, что он потерял всё, то во втором выясняется, что ему это только показалось. Потому что он теряет на самом деле всё и остается без веры в идею, которую проповедовал.

Действие картины происходит в Ростове-на-Дону – и часть съемок прошла в этом красивом старинном городе. Зрители увидят знаменитые ростовские места: Большую Садовую улицу, главный собор и, конечно, величественный Дон.

В 1921 году, когда происходит действие сериала, в ходу было много дореволюционных вещей, которые художники-декораторы специально для сериала покупали и брали в аренду у коллекционеров. В кадре можно увидеть подлинные часы, статуэтки и мебель давно минувших дней. А УГРО снимали в реальном здании, где сто лет назад располагалось отделение банка.

Отдельного упоминания заслуживают ретро-автомобили. Так, в кадре появится легендарный «Роллс-Ройс» 1921 года выпуска, который снимался в многочисленных советских фильмах, например, в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это придаст картине привкус эпохи, давно канувшей в Лету.

Впрочем, в 1921 году автомобили были редкостью и в основном люди передвигались на лошадях. Несмотря на огромное количество взрывов и перестрелок, ни одно животное не пострадало. Самой же зрелищной сценой с участием лошадей станет сцена ограбления поезда, когда всадники догоняют состав, оцепляют вагоны и на ходу в них запрыгивают.

Режиссер-постановщик Павел Дроздов:

– Мне, выросшему в Советском Союзе мальчишке, который обожал «Неуловимых мстителей» и «Своего среди чужих, чужого среди своих», было невероятно важно передать дух времени. И эту очень непростую сцену я снимал, опираясь на те замечательные картины, на которых взрослел.

Зрелищные трюковые сцены – особая гордость команды, работавшей над вторым сезоном «Ростова». Зрители увидят и съёмки на воде, и фееричные погони, и опасные перестрелки. Большую часть трюков Смольянинов и Барабаш выполняли самостоятельно, не прибегая к помощи каскадёров.

Но главное, конечно, не зрелищность проекта, а его глубина. И режиссёр, и актёры сходятся во мнении, что второй сезон «Ростова» отличает тонкий психологизм, который не оставит равнодушным даже самого пресыщенного и циничного зрителя.

Алексей Барабаш, исполнитель роли Ртищева:

– На мой взгляд, это история о том, что зло не всегда злое, а добро – доброе. В этом смысле второй сезон «Ростова» более философский и, что касается моего персонажа, более драматичный.

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