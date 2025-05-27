Сериалы, способные растрогать ваши сердца

История Хуаны

Талантливая и ответственная студентка Хуана учится на инженера и увлекается фотографией. Она – гордость своей мамы и бабушки, не окончивших колледж. У целеустремленной Хуаны были большие планы на будущее, которые перевернуло неожиданное открытие – она беременна. В это трудно поверить, ведь у неё никогда не было парня. Оказывается, дело не в чуде, а в ошибке медиков: на приёме в клинике Хуану перепутали с другой пациенткой, суррогатной матерью. Биологический отец – богатый и женатый бизнесмен Габриэль, который мечтает о ребёнке. Теперь будущим родителям придётся разбираться с последствиями невероятного недоразумения – очень большими последствиями, меняющими судьбы.

Непобедимая любовь

В юности Марена пережила большую первую любовь, которая обернулась кровавой трагедией. Она забеременела близнецами, но потеряла обоих детей по вине их деда – жестокого и влиятельного богача с преступными тайнами. Сама Марена чудом спаслась от его расправы. Она создала себе другую личность – Леоны Браво. Под этим именем смелая мстительница встаёт на путь войны с теми, кто лишил её семьи. Леона встречает старых знакомых, борющихся за её руку и сердце, и выясняет, что ее дети на самом деле выжили.

Просто Мария

Однажды служанка знакомится с Алехандро Ривапаласио Ланда, студентом-медиком и сыном уважаемого врача. Молодой человек, пораженный красотой Марии влюбляется в неё. Между героями разгорается страстный роман. Но, когда Алехандро узнаёт о беременности девушки, он бросает её. Для ветреного богача Мария стала лишь развлечением, к тому же его семья никогда бы не согласилась на брак со служанкой.

Оставшись одна с ребёнком на руках, Мария намерена стойко выдержать вызовы судьбы. Но через много лет дороги героини вновь пересекутся с Алехандро.

Беглянки в поисках свободы

Новая работа и новая любовь перевернули жизнь Лорены почти одновременно. Она устроилась секретарем в престижную строительную компанию, где хорошо проявила себя. Кроме того, у неё закрутился роман с уважаемым прокурором Исмаэлем. Всё летит под откос в один день, когда она узнаёт, что её возлюбленный – муж её начальницы. Дальше – только хуже. На корпоративной вечеринке убивают молотком одного из сотрудников. Свидетели и улики указывают на Лорену. Приговор жесток: 45 лет тюрьмы. Чтобы восстановить справедливость, она решается на побег в компании трёх подруг по несчастью. Ей помогает адвокат Алехандро, а её бывший Исмаэль, наоборот, ведёт за ними охоту.

Осторожно с ангелом

Мария Хесус, выросшая в приюте, сбегает оттуда в 14-летнем возрасте и какое-то время живет на улицах. Столкнувшись с насилием, девушка получает серьёзную психологическую травму и теряет доверие к миру. Всё начинает меняться, когда она встречает добрую прачку Канделярию, которая относится к ней как к родной дочери. Случайное знакомство с психиатром Хуаном Мигелем помогает ей попасть в дом богатой семьи Веларде. Хозяйка Сесилия сразу проникается симпатией и доверием к бедной девушке, но её муж Патрисио, влиятельный судья, почему-то ненавидит Маричуй. Постепенно Мария понимает, что её близкие и друзья скрывают от нее важные секреты.

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