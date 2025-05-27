VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСериалы, способные растрогать ваши сердца

Сериалы, способные растрогать ваши сердца

editor
By editor
24

История Хуаны

Талантливая и ответственная студентка Хуана учится на инженера и увлекается фотографией. Она – гордость своей мамы и бабушки, не окончивших колледж. У целеустремленной Хуаны были большие планы на будущее, которые перевернуло неожиданное открытие – она беременна. В это трудно поверить, ведь у неё никогда не было парня. Оказывается, дело не в чуде, а в ошибке медиков: на приёме в клинике Хуану перепутали с другой пациенткой, суррогатной матерью. Биологический отец – богатый и женатый бизнесмен Габриэль, который мечтает о ребёнке. Теперь будущим родителям придётся разбираться с последствиями невероятного недоразумения – очень большими последствиями, меняющими судьбы.

Непобедимая любовь

непобедимая любовь

В юности Марена пережила большую первую любовь, которая обернулась кровавой трагедией. Она забеременела близнецами, но потеряла обоих детей по вине их деда – жестокого и влиятельного богача с преступными тайнами. Сама Марена чудом спаслась от его расправы. Она создала себе другую личность – Леоны Браво. Под этим именем смелая мстительница встаёт на путь войны с теми, кто лишил её семьи. Леона встречает старых знакомых, борющихся за её руку и сердце, и выясняет, что ее дети на самом деле выжили.

Просто Мария

просто мария

Однажды служанка знакомится с Алехандро Ривапаласио Ланда, студентом-медиком и сыном уважаемого врача. Молодой человек, пораженный красотой Марии влюбляется в неё. Между героями разгорается страстный роман. Но, когда Алехандро узнаёт о беременности девушки, он бросает её. Для ветреного богача Мария стала лишь развлечением, к тому же его семья никогда бы не согласилась на брак со служанкой.

Оставшись одна с ребёнком на руках, Мария намерена стойко выдержать вызовы судьбы. Но через много лет дороги героини вновь пересекутся с Алехандро.

Беглянки в поисках свободы

беглянки в поисках свободы

Новая работа и новая любовь перевернули жизнь Лорены почти одновременно. Она устроилась секретарем в престижную строительную компанию, где хорошо проявила себя. Кроме того, у неё закрутился роман с уважаемым прокурором Исмаэлем. Всё летит под откос в один день, когда она узнаёт, что её возлюбленный – муж её начальницы. Дальше – только хуже. На корпоративной вечеринке убивают молотком одного из сотрудников. Свидетели и улики указывают на Лорену. Приговор жесток: 45 лет тюрьмы. Чтобы восстановить справедливость, она решается на побег в компании трёх подруг по несчастью. Ей помогает адвокат Алехандро, а её бывший Исмаэль, наоборот, ведёт за ними охоту.

Осторожно с ангелом

осторожнее с ангелом

Мария Хесус, выросшая в приюте, сбегает оттуда в 14-летнем возрасте и какое-то время живет на улицах. Столкнувшись с насилием, девушка получает серьёзную психологическую травму и теряет доверие к миру. Всё начинает меняться, когда она встречает добрую прачку Канделярию, которая относится к ней как к родной дочери. Случайное знакомство с психиатром Хуаном Мигелем помогает ей попасть в дом богатой семьи Веларде. Хозяйка Сесилия сразу проникается симпатией и доверием к бедной девушке, но её муж Патрисио, влиятельный судья, почему-то ненавидит Маричуй. Постепенно Мария понимает, что её близкие и друзья скрывают от нее важные секреты.

Изображение предоставлены пресс-службой Иви

Предыдущая статья
В самом западном городе Карелии появится новый объект культуры

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru